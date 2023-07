Vasco x Athletico-PR: onde assistir ao vivo o jogo pelo Brasileirão

Vasco e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, 23, às 18h30, no estádio São Januário, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão.

Tentando afastar o mau momento na temporada, o Vasco espera com apoio do seu torcedor conseguir vencer a equipe paranaense. O Cruz Maltino está na lanterna da competição com apenas nove pontos conquistados.

Do outro lado o Athletico PR, busca maior regularidade na temporada. A equipe é vem de vitória contra o Bahia na última rodada e espera conseguir a sua segunda consecutiva.

Onde assistir ao vivo Vasco e Athletico-PR pelo Brasileirão

O jogo deste domingo, às 18h30, entre Vasco e Athletico-PR terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo Vasco x Athletico-PR online?

Você pode assistir a partida online através pelo Premiere, através das plataformas Amazon Prime Video e Globoplay.

Quais são os próximos jogos do Vasco ?

29/07 - Corinthians x Vasco - Brasileirão

06/08 - Vasco x Grêmio - Brasileirão

Quais são os próximos jogos do Athletico PR ?

29/07 - Athletico PR x Cruzeiro - Brasileirão

01/08 - Bolívar x Athletico PR - Copa Libertadores

LEIA TAMBÉM: