Vasco vence Botafogo no Maracanã para entrar no G4 do Carioca

Não faltou emoção a quem acompanhou o clássico entre Vasco e Botafogo na noite desta quinta-feira , 16, no Maracanã. Em uma partida muito movimentada, na qual o Glorioso terminou com dois homens a menos, o Cruzmaltino saiu com a vitória de 2 a 0 para assumir a 4ª posição da Taça Guanabara do Campeonato Carioca com 14 pontos.

Já o Botafogo permaneceu na vice-liderança com 16 pontos e perdeu a oportunidade de reassumir a ponta da classificação, que permanece nas mãos do Flamengo (com 17 pontos), que bateu o Volta Redonda por 3 a 1 na última quarta.

Apesar de ser conhecido como Clássico da Amizade, o que mais se viu no primeiro tempo da partida entre o Glorioso e o Cruzmaltino foram lances duros e confusão. Logo aos cinco minutos de partida aconteceu uma troca de empurrões entre Galarza e Adryelson, que acabaram punidos com cartões amarelos.

E a participação do zagueiro do Botafogo terminou logo depois, aos 10 minutos, quando derrubou o atacante Alex Teixeira em jogada rápida de contra-ataque e acabou expulso de forma justa. Com um a mais, o Vasco até passou a criar mais oportunidades, mas não conseguiu superar o goleiro Lucas Perri, que tinha boa atuação.

Aos 53 minutos, o lateral Puma Rodríguez acabou derrubado em lance de bola dividida dentro da área com o zagueiro Joel Carli e o juiz marcou pênalti. Porém, o VAR (árbitro de vídeo) informou que não houve penalidade máxima, o que faz com que a punição fosse cancelada. Mas o lateral Rafael acabou sendo expulso em nova confusão, o que deixou o Botafogo com dois homens a menos na partida.

Diante de um Botafogo com dois jogadores a menos, o Vasco passou a mandar nas ações após o intervalo. Com Pedro Raul desperdiçando oportunidades claras de marcar, coube a Alex Teixeira abrir o placar. Aos 10 minutos, Puma levantou a bola na área e o camisa 7 cabeceou para superar Lucas Perri.

Mesmo com a vantagem o Cruzmaltino continuou forçando no ataque, e conseguiu ampliar aos 25, com Pedro Raul de cabeça após cobrança de escanteio de Nenê.

O próximo compromisso do Botafogo na competição será o clássico com o Flamengo, no dia 25 de fevereiro. Dois dias depois o Vasco recebe o Boavista em São Januário.