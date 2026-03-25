Vasco encaminha venda da SAF em negócio bilionário com Marcos Lamacchia

O Vasco avançou na venda de 90% da SAF a um grupo liderado por Marcos Faria Lamacchia, com pré-acordo já estruturado.

A negociação abre uma nova fase na reestruturação do clube, quase dois anos após Pedrinho reassumir o controle e retirar a 777 Partners da gestão do futebol.

O modelo prevê a aquisição de 90% da SAF, com compromissos mínimos de investimento no futebol, na infraestrutura e no caixa. O clube também considera aportes adicionais acima do valor base previsto em contrato.

Negociação ainda depende de etapas formais

Apesar do avanço, o acordo ainda não foi concluído. A proposta precisa ser aprovada por instâncias internas do clube, como conselhos, além da formalização dos contratos.

Também há discussões sobre o enquadramento da operação nas regras de fair play financeiro do futebol brasileiro.

Estrutura da operação concentra pontos sensíveis

A fase final da negociação envolve a definição da estrutura societária da SAF. Um dos principais pontos é a participação ligada à A-CAP, que assumiu ativos da antiga 777 Partners após a crise do grupo.

Essa fatia precisa ser incorporada ao desenho do negócio para viabilizar a transferência de controle. O valor já está considerado na operação e deve ficar sob responsabilidade do clube na modelagem final.

As conversas também incluem o plano de pagamento da recuperação judicial, a dívida tributária fora da RJ e o volume de investimento necessário para o futebol e a infraestrutura. O objetivo é estruturar um contrato que vá além da venda e sustente a operação no médio prazo.

Contexto após saída da 777 Partners

A venda ocorre após a ruptura com a 777 Partners. Em 2022, o Vasco havia transferido o controle da SAF ao grupo, mas o modelo foi interrompido após disputas judiciais e questionamentos sobre obrigações contratuais.

Desde então, o clube busca uma nova solução para o controle do futebol.

Negociação segue em estágio avançado

Neste momento, a venda da SAF é tratada como encaminhada, mas ainda depende de etapas finais para conclusão. O avanço das conversas e o valor envolvido colocam a operação entre as mais relevantes do futebol brasileiro, condicionada à aprovação e assinatura dos documentos.

Quem é Marcos Lamacchia

Marcos Faria Lamacchia construiu carreira no setor financeiro, com passagens por Eagle Bank, Conglomerado Alfa e Fiesp. Também atuou como diretor da Crefisa entre 2004 e 2009.

Formado em Administração de Negócios pela Universidade de Miami, com especializações em Contabilidade e Direito Empresarial, é fundador e CEO da Blue Star, empresa de gestão de investimentos com sede em São Paulo.

Filho de José Roberto Lamacchia, controlador da Crefisa, e ligado a uma família associada ao Conglomerado Alfa, mantém atuação concentrada em gestão de ativos e consultoria financeira. Seu nome passou a ser associado ao Vasco no fim de 2025, com o início das tratativas pela SAF.