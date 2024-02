Vasco da Gama x Volta Redonda: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Carioca

Vasco da Gama e Volta Redonda se enfrentam neste sábado, 24, às 17h30, no estádio Kleber Andrade, em Caricacica, no Rio de Janeiro.A partida é pela décima rodada do Carioca e terá transmissão do SBT, SporTV, Premiere e Cazé TV (Youtube).

Após vencer o Botafogo no clássico na última rodada, o Vasco chega embalado para o confronto. Na quarta colocação com 16 pontos, o Cruz Maltino espera vencer para superar o quinto colocado, Nova Iguaçu, com 18 pontos.

Do outro lado, o Volta Redonda, espera uma vitória para sair das últimas posições. A equipe não vence a quatro jogos e está na nona colocação.

Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco hoje pelo Campeonato Carioca?

Como assistir online o jogo do Vasco hoje?

Você pode assistir a partida online através da CazéTV (YouTube)

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim, Puma Rodríguez, João Victor, Medel, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames, Payet; David e Vegetti .

Provável escalação do Volta Redonda

Paulo Henrique, Wellington Silva, Bruno Barra, Augusto e Sanchez; Danrley, Léo Silva e MV; Vini Moura, Robinho e Ítalo.