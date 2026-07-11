Vai ter Copa do Mundo neste domingo? Veja os próximos jogos do torneio

Repórter
Publicado em 11 de julho de 2026 às 17h57.
Após 27 dias consecutivos com partidas, a Copa do Mundo tem nesta quarta-feira o primeiro dia sem jogos desde o início da competição. O intervalo ocorre antes da disputa das quartas de final, fase que definirá as quatro seleções classificadas para as semifinais.
A programação será retomada na quinta-feira, 9, com o confronto entre França e Marrocos. A partida reedita a semifinal da Copa do Mundo de 2022 e começa às 17h, no horário de Brasília.
Na sexta-feira, 10, Espanha e Bélgica entram em campo às 16h, no horário de Brasília, em busca de uma vaga na semifinal. A Espanha chegou às quartas de final após eliminar Portugal, enquanto a Bélgica avançou ao vencer os Estados Unidos, um dos países-sede do torneio.
O sábado, 11, terá dois jogos. Noruega e Inglaterra se enfrentam às 18h, no horário de Brasília. Na sequência, Argentina e Suíça disputam a última vaga da fase às 22h.
A Argentina chega ao confronto depois de vencer o Egito de virada na fase anterior. A Suíça completa a lista de oito seleções que seguem na disputa pelo título.