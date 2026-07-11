Esporte

Fase de grupos copa 2026

Vai ter Copa do Mundo neste domingo? Veja os próximos jogos do torneio

Após 27 dias seguidos de partidas, torneio faz pausa antes dos confrontos que definirão os semifinalistas

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de julho de 2026 às 17h57.

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Após 27 dias consecutivos com partidas, a Copa do Mundo tem nesta quarta-feira o primeiro dia sem jogos desde o início da competição. O intervalo ocorre antes da disputa das quartas de final, fase que definirá as quatro seleções classificadas para as semifinais.

A programação será retomada na quinta-feira, 9, com o confronto entre França e Marrocos. A partida reedita a semifinal da Copa do Mundo de 2022 e começa às 17h, no horário de Brasília.

Na sexta-feira, 10, Espanha e Bélgica entram em campo às 16h, no horário de Brasília, em busca de uma vaga na semifinal. A Espanha chegou às quartas de final após eliminar Portugal, enquanto a Bélgica avançou ao vencer os Estados Unidos, um dos países-sede do torneio.

O sábado, 11, terá dois jogos. Noruega e Inglaterra se enfrentam às 18h, no horário de Brasília. Na sequência, Argentina e Suíça disputam a última vaga da fase às 22h.

A Argentina chega ao confronto depois de vencer o Egito de virada na fase anterior. A Suíça completa a lista de oito seleções que seguem na disputa pelo título.

Veja os horários dos jogos das quartas de final da Copa do Mundo

Quinta-feira, 9

  • França x Marrocos — 17h, no horário de Brasília

Sexta-feira, 10

  • Espanha x Bélgica — 16h, no horário de Brasília

Sábado, 11

  • Noruega x Inglaterra — 18h, no horário de Brasília
  • Argentina x Suíça — 22h, no horário de Brasília
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