Vai chover hoje em São Paulo? Saiba como fica previsão do tempo neste fim de semana

O calor registrado em São Paulo nos últimos dias vai dar lugar a temperaturas amenas, mas com risco de temporais no fim de semana. O estado é um dos quatro do país com alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que significa "grande perigo" devido à possibilidade da ocorrência de tempestades.

Na sexta, a maior chance de chuva se dá na manhã e na tarde. A noite deve ter garoa. A temperatura máxima será de 20ºC e a mínima de 18ºC. As informações são do Climatempo.

No sábado, a máxima chega aos 22 ºC e a mínima desce aos 17ºC; também haverá chuva durante todo dia e noite.

De acordo com o portal Metsul, há previsão de temporais com raios e rajadas de vento entre 71 km/h e 90 km/h no norte de São Paulo. Na capital e no litoral, os vendavais podem alcançar os km/h, acrescenta o Climatempo.

Além disso, há chance de chuva moderada a forte também no centro, oeste, sul e centro-leste do estado.

Já no domingo, a previsão é de garoa ao longo do dia, mas com possibilidade de chuva à noite. A máxima chega aos 24ºC e a mínima aos 17ºC.