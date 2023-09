US Open: Djokovic X Medvedev disputam R$ 14 milhões na final; saiba quanto cada um já faturou

A final do último Grand Slam do ano terá o sérvio Novak Djokovic e o russo Daniil Medvedev na quadra central de Nova York, neste domingo, a partir das 17 horas de Brasília. Eles disputarão o prêmio de US$ 3 milhões, cerca de R$ 14,6 milhões.

Novak Djokovic é o recordista de premiações da quadra. Ele já faturou R$ 857 milhões, na conversão para reais. E Medvedev não figura entre os cinco mais bem pagos. Até o momento, o russo de 27 anos já soma mais de US$ 32 milhões (R$ 159 milhões) de premiações. Ele é o oitavo mais rico da história.

Se ganhar o US Open, saltará para sexto lugar: os US$ 3 milhões (R$ 14,6 milhões) vão fazer o jogador passar dos R$ 173 milhões acumulados. Medvedev ficará em sexto lugar, atrás dos cinco tenistas abaixo.

Veja quanto ganharam os cinco jogadores que mais faturaram até agora, em reais