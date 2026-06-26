Esporte

Fase de grupos copa 2026

Uruguai x Espanha: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto desta sexta-feira, 26 de junho, pelo Grupo H

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 26 de junho de 2026 às 12h12.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Uruguai e Espanha, apontando favoritismo da seleção espanhola no jogo desta sexta-feira, 26 de junho, pelo Grupo H.

Em termos gerais, a Espanha aparece com 53,7% de chance de vitória contra 19,4% do Uruguai, enquanto o empate tem 26,9% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória espanhola por 0 a 1, com 16,1% de probabilidade.

Em seguida aparecem empate por 0 a 0 com 11,7%, empate por 1 a 1 com 11,6%, vitória espanhola por 0 a 2 com 11,7% e vitória do Uruguai por 1 a 0 com 8,5%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

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