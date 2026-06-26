Uruguai x Espanha: horário, onde assistir e o que está em jogo na Copa do Mundo

Uruguai e Espanha se enfrentam nesta sexta-feira, 26, às 21h, de Brasília, no estádio de Guadalajara, no México, pela terceira e última rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026.

O confronto vale muito mais do que três pontos. Enquanto a Espanha depende apenas de um empate para confirmar a classificação ao mata-mata, o Uruguai entra em campo pressionado e precisa vencer para não correr o risco de ser eliminado ainda na fase de grupos.

A seleção comandada por Marcelo Bielsa soma apenas dois pontos após empates nas duas primeiras rodadas e ainda depende do resultado de Cabo Verde x Arábia Saudita para conhecer seu destino na competição.

Do outro lado, a Espanha faz campanha consistente e chega invicta à rodada decisiva. Atual campeã da Europa, a equipe busca confirmar o favoritismo e garantir a liderança do grupo para ter um caminho mais favorável no mata-mata.

Entre os principais nomes da Roja estão Lamine Yamal, do Barcelona, Pedri, também do Barça, e Nico Williams, do Athletic Club. Já a Celeste aposta na experiência de Federico Valverde, do Real Madrid, e no talento de Darwin Núñez, do Al-Hilal.

Que horas é o jogo Uruguai x Espanha hoje?

O confronto entre Uruguai e Espanha começa às 21h, horário de Brasília, nesta sexta-feira, 26.

Onde assistir ao jogo Uruguai x Espanha hoje?

A partida terá transmissão ao vivo da Globo, ge tv, Sportv e Caze TV

Prováveis escalações

Uruguai

Muslera; Varela, Cáceres, Mathías Olivera e Sanabria; Ugarte, Bentancur e Valverde; Maximiliano Araújo, Canobbio e Viñas.

Espanha

Unai Simón; Llorente, Laporte, Cubarsí e Cucurella; Rodri, Rodri e Pedri Baena; Yamal, Oyazabal (Ferrán Torres) e Olmo (Nico Williams).