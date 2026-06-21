Uruguai x Cabo Verde: onde assistir ao jogo de hoje da Copa do Mundo

Uruguai e Cabo Verde se enfrentam neste domingo, 21 de junho de 2026, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo.

A partida é importante, já que todas as seleções do grupo somam um ponto após a primeira rodada, deixando a disputa totalmente aberta.

O jogo terá transmissão por diversos canais e plataformas: Globo, SBT, Sportv e CazéTV.

Contexto e momento das seleções