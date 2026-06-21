Esporte

Fase de grupos copa 2026

Uruguai x Cabo Verde: onde assistir ao jogo de hoje da Copa do Mundo

A partida é importante, já que todas as seleções do grupo somam um ponto após a primeira rodada

Maximiliano Araujo comemora gol na partida contra os sauditas pela estreia da Copa do Mundo (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE/EPA)

Maximiliano Araujo comemora gol na partida contra os sauditas pela estreia da Copa do Mundo (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE/EPA)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 21 de junho de 2026 às 12h22.

Uruguai e Cabo Verde se enfrentam neste domingo, 21 de junho de 2026, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo.

A partida é importante, já que todas as seleções do grupo somam um ponto após a primeira rodada, deixando a disputa totalmente aberta.

O jogo terá transmissão por diversos canais e plataformas: Globo, SBT, Sportv e CazéTV.

Contexto e momento das seleções

O Uruguai chega pressionado após o empate em 1 a 1 com a Arábia Saudita na estreia. Apesar do resultado abaixo do esperado, a equipe de Marcelo Bielsa mostrou volume ofensivo, mas pecou na eficiência nas finalizações.

A Celeste, bicampeã mundial, entra no confronto como favorita e sabe que uma vitória é fundamental para evitar um cenário de decisão complicada contra a Espanha na última rodada.

Do outro lado, Cabo Verde vive um momento histórico. Na sua primeira participação em Copas, a seleção africana surpreendeu ao empatar 0 a 0 com a Espanha, resultado que a colocou como uma das sensações do torneio até aqui.

O time comandado por Bubista aposta na forte organização defensiva e teve no goleiro Vozinha um destaque na estreia — fator que pode voltar a ser decisivo no duelo de hoje

Prováveis escalações

Uruguai (técnico: Marcelo Bielsa)

Sistema: 4-3-3 / 4-4-2 (variações ofensivas)

  • Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Sanabria, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nicolás De La Cruz (ou Ugarte), Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo, Federico Viñas

Cabo Verde (técnico: Bubista)

Sistema: 4-1-4-1 / 4-5-1

  • Vozinha, Steven Moreira, Roberto Lopes (ou Pico), Diney Borges, Sidny Cabral, Kevin Pina, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes, Jovane Cabral, Dailon Livramento

Onde assistir

No Brasil, o confronto terá ampla cobertura:

  • TV aberta: Globo e SBT
  • TV por assinatura: SporTV e N Sports
  • Streaming/online: Globoplay, ge.tv e CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+)
Acompanhe tudo sobre:UruguaiCopa do Mundo

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