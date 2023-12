Urawa Reds x Manchester City: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo Mundial de Clubes

Urawa Reds x Manchester City se enfrentam nesta terça-feira, 19, às 15h00, no King Abdulah Sports City, em Jihad, na Arábia Saudita. A partida é válida pela semifinal do Mundial de Clubes.

Após a conquista do título inédito da Champions League, o City estreia pela primeira vez em mundiais. Os Citizens vivem ótimo momento na temporada e no momento estão em quarto na Premier League, porém com dois jogos a menos.

Para o confronto, o técnico Pep Guardiola não contará com o seu principal atacante. O craque Haaland segue fora por conta de uma lesão no pé. Kevin De Bruyne retornou aos treinos, porém ainda não surge como opção no banco de reservas.

Do outro lado, o Urawa Reds busca ser a zebra e vencer a equipe inglesa. O campeão asiático vem de vitória sobre o León, do México, por 1 a 0 nas quartas de final.

Escalação do Urawa Reds contra o Manchester City

Nishikawa; Sekine, Scholz, Höibraaten e Akimoto; Ito, Okubo, Iwao, Yasui e Koizumi; Kanté

Escalação do Manchester City contra o Urawa Reds

Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias e Gvardiol; Rodri, Kovacic e Bernardo Silva; Grealish, Foden e Julián Álvarez

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester City hoje pelo Mundial de Clubes

O jogo desta terça-feira, às 15h00, entre Urawa Reds x Manchester City terá transmissão ao vivo na TV Globo e Cazé TV (YouTube)

Que horas é o jogo do Manchester City hoje?

O jogo entre Urawa Reds x Manchester City é 15h e será transmitido na TV Globo e Cazé TV (YouTube)

Como assistir online o jogo Urawa Reds e Manchester City hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay e Cazé TV (YouTube).

Qual é o próximo jogo do Manchester City ?

Caso vença, a equipe enfrenta o Fluminense na final do Mundial na próxima sexta-feira, 22.