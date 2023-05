Upland e Stock Car levam automobilismo brasileiro para o metaverso em projeto na web3

Os carros pilotados por feras do automobilismo como Rubens Barrichello, Cacá Bueno, Daniel Serra, Felipe Massa, Ricardo Zonta, Nelsinho Piquet, Tony Kanaan e Thiago Camilo terão agora suas réplicas no metaverso, devido à parceria firmada entre a Stock Car Pro Series e o Upland, plataforma web3 (metaverso) mapeada com base na cartografia do mundo real e na tecnologia de blockchain.

O anúncio da parceria acontece às vésperas da terceira etapa da categoría, que será realizada na manhã deste domingo (23), no autódromo de Tarumã, na Grande Porto Alegre. Na oportunidade, será iniciada a construção da primeira fábrica da Stock Car no metaverso.

“Estamos muito felizes em dar mais esse passo dentro da web3, a Stock Car tem o DNA de inovação e não poderíamos ficar fora do metaverso. O projeto junto ao Upland é transformador e vai proporcionar ao usuário uma experiência bem interessante. Exclusividade, competição e diversão são tags que estão guiando o desenvolvimento desse projeto”, ressalta Guga Carvalho, diretor de marketing da Vicar.

Os cerca de 4 milhões de uplanders poderão adquirir os carros em formato NFT (token não-fungível) e participar de corridas e campeonatos de automobilismo também no metaverso. Os melhores pilotos receberão prêmios especiais que incluem os tokens UPX e Sparks, utilizados pelos jogadores como moeda e ferramenta de construção virtual.

Em uma ação que cruza as fronteiras entre o real e o digital, os donos desses tokens também receberão benefícios no mundo real, tais como ingressos gratuitos para as corridas e outros produtos da parceria entre Stock Car e Upland.

No mercado secundário da plataforma, os jogadores podem vender seus ativos na moeda do jogo (UPX) ou então diretamente em dólares (USD). Até hoje, os participantes da economia digital do Upland já sacaram em torno de 10 milhões de dólares com a venda de seus ativos digitais dentro do metaverso.

Por dentro das experiências phygital

Os usuários mais experientes do metaverso já sabem que é possível criar negócios virtuais dentro do Upland, a exemplo de abrir uma oficina de pintura e reparação dos veículos ou vivenciar a gamificação de uma temporada de automobilismo enquanto rentabiliza sobre seus ativos e negócios digitais.

“A parceria com a Stock Car nos deixa muito animados em ver cada vez mais marcas manifestando o interesse em realizar ações que cruzem a fronteira entre o físico e virtual, oferecendo ainda uma nova maneira de interagir com seus fãs. O esporte é uma paixão capaz de romper essa fronteira com mais facilidade”, ressalta Dirk Lueth, CEO e co-fundador da startup UPLAND, avaliada no mercado em 300 milhões de dólares.

A parceria prevê a recriação em 3D não apenas dos veículos da temporada atual, como também ofertará aos colecionadores mais exigentes belas réplicas de carros clássicos da Stock Car desde sua criação em 1979. Disputada em 12 etapas, a temporada 2023 da Stock Car começou em abril, em Goiânia, e terminará em Interlagos, no dia 17 de dezembro.