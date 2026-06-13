Um dos maiores cestinhas da história, astro da NBA é preso por porte de arma

Estrela do Cleveland Cavaliers, James Harden foi preso na manhã de sábado, em Houston, no Texas, sob acusação relacionada a porte de arma.

Harden, de 36 anos, foi detido por volta das 3h durante uma abordagem de trânsito e acabou autuado por uma contravenção por porte ilegal de arma.

Harden já anotou 29,339 pontos na temporada regular ao longo de sua carreira, o que o coloca na 9ª colocação dos maiores cestinhas da história da NBA.

Porte ilegal e 'consciente'

Natural da Califórnia, ele é acusado de portar “de forma ilegal, intencional e consciente” uma arma de fogo em seu carro, que estava sem estojo e “à vista”, segundo uma cópia da denúncia obtida pelo New York Post.

O veículo de imprensa relatou que Harden havia estado em um lounge de narguilé antes da prisão.

O jogador de basquete foi liberado após pagar fiança de US$ 100 e deve comparecer à audiência inicial no dia 22 de junho. As condições da fiança incluem a proibição do porte de armas, uso de drogas ou consumo de álcool, além da obrigatoriedade de testes de urina.

O Cleveland Cavaliers informou que está ciente da prisão, está reunindo mais informações e mantém contato com Harden e seus representantes.