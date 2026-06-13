Um dos maiores cestinhas da história, astro da NBA é preso por porte de arma

James Harden em jogo dos playoffs deste ano (Reprodução Instagram)
Repórter
Publicado em 13 de junho de 2026 às 18h18.
Estrela do Cleveland Cavaliers, James Harden foi preso na manhã de sábado, em Houston, no Texas, sob acusação relacionada a porte de arma.
Harden, de 36 anos, foi detido por volta das 3h durante uma abordagem de trânsito e acabou autuado por uma contravenção por porte ilegal de arma.
Harden já anotou 29,339 pontos na temporada regular ao longo de sua carreira, o que o coloca na 9ª colocação dos maiores cestinhas da história da NBA.
Natural da Califórnia, ele é acusado de portar “de forma ilegal, intencional e consciente” uma arma de fogo em seu carro, que estava sem estojo e “à vista”, segundo uma cópia da denúncia obtida pelo New York Post.
O veículo de imprensa relatou que Harden havia estado em um lounge de narguilé antes da prisão.
O jogador de basquete foi liberado após pagar fiança de US$ 100 e deve comparecer à audiência inicial no dia 22 de junho. As condições da fiança incluem a proibição do porte de armas, uso de drogas ou consumo de álcool, além da obrigatoriedade de testes de urina.
O Cleveland Cavaliers informou que está ciente da prisão, está reunindo mais informações e mantém contato com Harden e seus representantes.