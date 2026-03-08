Esporte

Um dia após ouro, Lucas Pinheiro volta ao pódio do Mundial de Esqui Alpino

Brasileiro termina em 3º na etapa de Kranjska Gora, na Eslovênia, um dia após conquistar o ouro no slalom gigante.

Brazil's Lucas Pinheiro Braathen looks on in the finish area after winning the Men's Giant Slalom event, part of FIS Alpine Ski World Cup 2025-2026 in Kranjska Gora, Slovenia on March 7, 2026. (Photo by Jure Makovec / AFP via Getty Images) (Getty Images)

Brazil's Lucas Pinheiro Braathen looks on in the finish area after winning the Men's Giant Slalom event, part of FIS Alpine Ski World Cup 2025-2026 in Kranjska Gora, Slovenia on March 7, 2026. (Photo by Jure Makovec / AFP via Getty Images) (Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 8 de março de 2026 às 13h11.

O esquiador brasileiro Lucas Pinheiro Braathen voltou ao pódio na Copa do Mundo de Esqui Alpino neste domingo, 8, ao terminar em terceiro lugar no slalom da etapa de Kranjska Gora, na Eslovênia. O atleta ficou a apenas 0,04 segundo do primeiro lugar, em uma das disputas mais equilibradas da prova.

Braathen havia feito o segundo melhor tempo na primeira descida, com 48s40, e manteve a disputa acirrada até o fim. A diferença mínima para o líder acabou deixando o brasileiro fora da vitória, mas garantiu mais um pódio na temporada.

O resultado reforça o bom momento do atleta, que já havia conquistado medalha de ouro no sábado, 7, ao vencer a prova de slalom gigante na mesma etapa da Copa do Mundo.

Com a sequência de resultados, Braathen consolida sua posição entre os principais nomes do circuito internacional de esqui alpino e mantém o Brasil em destaque na competição.

A próxima etapa é a final, marcada para os dias 24 e 25 de março, em Lillehammer, na Noruega.

Acompanhe tudo sobre:EsportesNeve

Mais de Esporte

João Fonseca joga na quadra central hoje graças a rival; veja onde assistir

Resultado da F1: veja a classificação final do GP da Austrália 2026

Fortaleza x Ceará: onde assistir e horário do jogo pela final do Campeonato Cearense

Mais na Exame

Mundo

Irã diz que mísseis 'não alcançam os EUA' e ameaça bases no Oriente Médio

Marketing

A estratégia de copos colecionáveis da empresa que faturou US$ 22 bilhões

Brasil

SP tem risco de tempestades e alagamentos neste domingo; veja a previsão

Negócios

20 franquias baratas a partir de R$ 5 mil para mulheres abrirem seu primeiro negócio