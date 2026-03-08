Um dia após ouro, Lucas Pinheiro volta ao pódio do Mundial de Esqui Alpino

O esquiador brasileiro Lucas Pinheiro Braathen voltou ao pódio na Copa do Mundo de Esqui Alpino neste domingo, 8, ao terminar em terceiro lugar no slalom da etapa de Kranjska Gora, na Eslovênia. O atleta ficou a apenas 0,04 segundo do primeiro lugar, em uma das disputas mais equilibradas da prova.

Braathen havia feito o segundo melhor tempo na primeira descida, com 48s40, e manteve a disputa acirrada até o fim. A diferença mínima para o líder acabou deixando o brasileiro fora da vitória, mas garantiu mais um pódio na temporada.

O resultado reforça o bom momento do atleta, que já havia conquistado medalha de ouro no sábado, 7, ao vencer a prova de slalom gigante na mesma etapa da Copa do Mundo.

Com a sequência de resultados, Braathen consolida sua posição entre os principais nomes do circuito internacional de esqui alpino e mantém o Brasil em destaque na competição.

A próxima etapa é a final, marcada para os dias 24 e 25 de março, em Lillehammer, na Noruega.