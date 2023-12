Um ano sem Pelé: armário do rei em estádio está lacrado há mais de 50 anos; o que tem dentro?

Após a morte de Pelé, um mistério sobre a sua carreira no Santos voltou a ser discutido. O armário do rei do futebol na Vila Belmiro está fechado desde que ele fez sua última partida pelo peixe e guarda um objeto desconhecido.

O eterno camisa 10 do Santos enfrentou a Ponte Preta no dia 2 de outubro de 1974 na sua despedida do clube. O time da baixada santista venceu por 2 a 0. Pelé jogou apenas o primeiro tempo. No meio da partida, foi até o centro do gramado e se ajoelhou com a bola no braço.

Após as homenagens no gramado, o jogador foi até o vestiário do estádio, se ajoelhou na frente do seu armário e ficou ali por alguns minutos. Depois, deixou um objeto no armário e trancou a porta. O tricampeão do mundo saiu da Vila Belmiro com a chave no bolso em um carro da Polícia Militar, que o esperava na parte externa do estádio.

Desde então, o armário nunca mais foi aberto. O Santos realizou reformas no vestiário, mas o armário segue preservado e fechado após 49 anos. Pessoas próximas ao rei contam diferentes versões sobre o que teria dentro do armário. Uma das versões é que Pelé deixou algum objeto para dar sorte ao Santos.

Durante o velório de Pelé, o atual presidente do Santos, Andrés Rueda, disse que a decisão de abrir ou não o armário será da família do ex-atleta. "Nunca se pensou em abrir. Agora, vamos conversar com a família para ver o que faz. Se termina com esse mistério ou se continua", explicou o dirigente santista.

Pelé disputou 1.116 partidas com a camisa do Santos e marcou 1.091 gols. Foram mais de 18 anos atuando pelo clube paulista. Depois de fazer história no futebol brasileiro, Pelé saiu da aposentadoria para jogar no Cosmos, dos Estados Unidos. Foram 64 partidas e 347 gols entre 1975 e 1977.

