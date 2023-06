UFC Vegas 74: onde assistir ao vivo Kai Kara-France x Amir Albazi

O Ultimate Fighting Championship (UFC) realiza neste sábado, 03, o UFC Vegas 74 na cidade iluminada de Las Vegas (EUA). A expectativa é pela luta na categoria peso-mosca entre o 3º colocado do ranking, o neozelandês Kai Kara-France, e o 7º colocado, o iraniano Amir Albazi.

O lutador iraniano sobe ao octógono após uma série de quatro vitórias seguidas, três por nocautes ou finalizações. Já o neozelandês Kara-France busca redenção após a derrota pelo cinturão interino para o lutador mexicano Brandon Moreno, na edição 277 do UFC.

Ainda na noite de sábado, duas brasileiras, Karine Silva e Ketlen Souza, se enfrentam no octógono na luta da categoria peso-mosca feminino.

Veja horário e onde assistir o UFC Vegas 74

O evento será transmitido a partir das 19h (horário de Brasília), na plataforma UFC Fight Pass, cujo valor é de R$ 29,90 mensais. As duas primeiras lutas do Card Preliminar poderão ser vistas de forma gratuita no Youtube e Facebook.

O Card Principal começa a partir das 22h e poderá ser assistido na plataforma UFC Fight Pass e, de forma gratuita, pela Band.

Como assistir o UFC 288 online?

O UFC Vegas 74 terá transmissão no site da Band (Card Principal), no UFC Fight Pass (Card Preliminar e Principal) e nos perfis oficiais do UFC no Youtube e Facebook (apenas as duas primeiras lutas do Card Preliminar)

Quais serão as lutas do Card Principal do UFC Vegas 74?

Peso-mosca: Kai Kara-France x Amir Albazi - luta principal da noite

Peso-pena: Alex Caceres x Daniel Pineda

Peso-leve: Jim Miller x Jesse Butler

Peso-mosca: Tim Elliott x Victor Altamirano

Peso-mosca feminino: Karine Silva x Ketlen Souza

Peso meio-médio: Abubakar Nurmagomedov x Elizeu dos Santos

Confira as lutas do Card Preliminar do UFC Vegas 74