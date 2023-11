UFC: Trinta anos após primeira vitória, Royce Gracie celebra mudança do MMA no Brasil

Uma das maiores referências do MMA, Royce Gracie comemora 30 anos de sua primeira vitória no UFC. Realizada em Denver, nos Estados Unidos, em 1993, a primeira edição do Ultimate Fighting Championship contou com a participação de oito lutadores que se enfrentaram no formato de mata-mata.

Royce chegou a enfrentar oponentes de até 100kg, e precisou derrubar três adversários para conquistar o primeiro cinturão da história do MMA. Posteriormente, o ex-lutador foi campeão de mais duas edições do torneio. Ainda hoje, mesmo afastado dos ringues, Royce continua sendo uma figura influente dentro do esporte. O lutador foi o primeiro atleta a ser indicado ao Hall da Fama do UFC e, em 2014, foi considerado um dos 50 maiores atletas de todos os tempos pela Sports Illustrated, revista norte-americana.

Ao longo de toda a sua carreira, Royce soma 15 vitórias, duas derrotas e três empates. A última vez que a lenda do esporte subiu em um octógono para uma luta profissional foi em 2016, quando nocauteou o seu grande rival Ken Shamrock.

“É uma data especial para o MMA, a primeira edição do UFC foi um marco revolucionário para as artes marciais. Em termos de posicionamento, estou em um momento de aproximação com o mercado para a viabilização de acordos comerciais, o que reflete no crescimento do esporte e no legado que construímos”, afirma Royce Gracie.

Recentemente, o multicampeão assinou com a Wolff Sports, agência de marketing esportivo que será responsável pela captação de novos acordos comerciais para Gracie.

“O Royce é ídolo de toda uma geração. Ao longo de sua vida e carreira, ele construiu um legado baseado em ética, disciplina, respeito e conquistas. Nesta nova etapa, queremos levar história para as empresas, propor ativações comerciais e elevar o profissional a uma categoria de referência esportiva e cultural para a geração mais jovem”, comenta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports.

Com inúmeros trabalhos no universo esportivo, esta será a primeira operação exclusiva da Wolff Sports com um atleta relacionado a artes marciais. Atualmente, a empresa atende personalidades importantes do futebol nacional, caso de Endrick, promessa do Palmeiras que foi negociada com o Real Madrid-ESP, e de Luis Guilherme, outra revelação do clube paulista.

“Entendemos que cada nicho conta com particularidades diferentes, mas o Royce já possui uma força consolidada em diversas partes do país. O nosso objetivo é disseminar essas histórias e construir parcerias comerciais que não fujam dos conceitos mostrados durante a carreira”, completa o executivo.