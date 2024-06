UFC Las Vegas 93: onde assistir ao vivo as lutas com Antonio Trocoli e mais cinco brasileiros

Neste sábado, 15, o lutador americano Alex Perez enfrenta o japonês Tatsuro Taira em um combate de pesos mosca (até 56,7 kg) no UFC Las Vegas 93. O brasileiro Antonio Trocoli também vai duelar contra o russo Ikram Aliskerov no combate de peso-médio (até 83,9 kg).

O evento conta com o total de 12 lutas e Trocoli não é o único brasileiro no card, pois mais cinco representantes do país participam do campeonato. No elenco, há: Lucas Almeida e Douglas Silva no card principal, além de Gabriella Fernandes, Julia Polastri e Melquizael Costa no card preliminar.

Veja a seguir os cards do UFC deste sábado

Card Principal (23h)

Peso-mosca (até 56,7 kg): Alex Perez x Tatsuro Taira

Alex Perez x Tatsuro Taira Peso-médio (83,9 kg): Ikram Aliskerov x Antonio Trócoli

Ikram Aliskerov x Antonio Trócoli Peso-pena (até 65,7 kg): Timmy Cuamba x Lucas Almeida

Timmy Cuamba x Lucas Almeida Peso-galo (até 61,2 kg): Douglas Silva x Miles Johns

Douglas Silva x Miles Johns Peso-mosca (até 56,7 kg): Asu Almabayev x Jose Johnson

Asu Almabayev x Jose Johnson Peso-galo (até 61,2 kg): Brady Hiestand x Garrett Armfield.

Card Preliminar (20h)

Peso-mosca (até 56,7 kg): Tagir Ulanbekov x Joshua Van

Tagir Ulanbekov x Joshua Van Peso-mosca (até 56,7 kg): Jimmy Flick x Nate Maness

Jimmy Flick x Nate Maness Peso meio-médio (até 77,1 kg): Josh Quinlan x Adam Fugitt

Josh Quinlan x Adam Fugitt Peso-mosca (até 56,7 kg): Carli Judice x Gabriella Fernandes

Carli Judice x Gabriella Fernandes Peso-pena (até 65,7 kg): Jeka Saragih x Westin Wilson

Jeka Saragih x Westin Wilson Peso-palha (até 52,1 kg): Josefine Knutsson x Julia Polastri

Josefine Knutsson x Julia Polastri Peso-pena (até 65,7 kg): Melquizael Costa x Shayilan Nuerdanbieke

Onde assistir online o UFC deste sábado?

A luta do UFC Las Vegas 93 será transmitido pelo UFC Fight Pass, neste sábado, 15. O card preliminar ocorrerá às 20 e o card principal ocorrerá às 23h.

Onde assistir a luta Douglas Silva de Andrade x Miles Johns no UFC?

A luta do UFC Las Vegas 93 será transmitido pelo UFC Fight Pass, neste sábado, 15. A luta entre Douglas Silva de Andrade e Miles Johns ocorrerá às 23h.

Onde assistir a luta Alex Perez x Tatsuro Taira no UFC?

A luta do UFC Las Vegas 93 será transmitido pelo UFC Fight Pass, neste sábado, 15. A luta entre Alex Perez e Tatsuro Taira ocorrerá às 23h.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.