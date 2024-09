UFC 306: onde assistir ao confronto histórico na 'Sphere' de Las Vegas - e a luta de Diego Lopes

O UFC 306 promete ser um evento imperdível neste sábado, 14, com grandes expectativas por parte da organização, especialmente por ser realizado na inovadora 'Esfera', em Las Vegas. O card é liderado por uma das maiores promessas do Ultimate, Sean O'Malley, que defenderá o cinturão peso-galo contra o georgiano Merab Dvalishvili. Os dois vêm trocando provocações nas redes sociais, alimentando a rivalidade.

Para O'Malley, essa luta representa mais do que manter o título, podendo alavancá-lo como o próximo grande nome da organização, a caminho de substituir Conor McGregor. Entretanto, uma derrota pode abrir espaço para Dvalishvili se tornar o novo ídolo da categoria.

No co-main event, Alexa Grasso e Valentina Shevchenko retomam sua rivalidade em busca de uma definição final. Após a surpreendente vitória de Grasso na primeira luta e um empate controverso na revanche, a trilogia promete encerrar a disputa e coroar de vez a campeã peso-mosca.

Brasil na disputa

Entre os brasileiros, Diego Lopes será o destaque, enfrentando Brian Ortega. Vindo de quatro vitórias consecutivas, Lopes se prepara para o maior desafio de sua carreira. O confronto deveria ter acontecido em junho, mas foi adiado devido a um problema de saúde de Ortega, e agora será um dos grandes momentos do UFC 306.

Além de Lopes, Norma Dumont e Ketlen Souza também representarão o Brasil. Dumont busca sua quinta vitória consecutiva enfrentando Irene Aldana, enquanto Ketlen enfrenta Yazmin Jauregui para firmar sua posição na organização.

O grande diferencial do evento será o local. A 'Esfera', com capacidade para 20 mil pessoas e revestida por painéis de LED, promete ser o cenário de um show inesquecível. Além das lutas, o público poderá aproveitar atrações como exibições de filmes, desafios para os fãs com prêmios em dinheiro e até uma versão holográfica de Dana White. Segundo o próprio presidente do Ultimate, este será o "maior evento da história do esporte".

Onde assistir ao UFC 306

Para quem quiser acompanhar o evento histórico diretamente da 'Esfera', basta sintonizar no UFC Fight Pass, a plataforma oficial da organização que transmite todos os seus eventos. O card preliminar terá início às 20h30, seguido pela parte principal da noite.

Embora o Fight Pass exiba todo o evento, a parte preliminar também será transmitida gratuitamente pelo Canal GOAT no YouTube, sem necessidade de assinatura. Além disso, as redes sociais do UFC devem mostrar algumas das primeiras lutas, permitindo ao público assistir de forma acessível e acompanhar esse momento marcante no esporte.

Veja a programação a seguir

Card principal

Sean O'Malley x Merab Dvalishvili - peso-galo (pelo cinturão da categoria. O'Malley é o campeão)

Alexa Grasso x Valentina Shevchenko - peso-mosca (pelo cinturão da categoria. Grasso é a campeã)

Diego Lopes x Brian Ortega - peso-pena

Daniel Zellhuber x Esteban Ribovics - peso-leve

Ronaldo Rodríguez x Ode Osbourne - peso-mosca

Card preliminar

Norma Dumont x Irene Aldana - peso-galo

Manuel Torres x Ignacio Bahamondes - peso-leve

Ketlen Souza x Yazmin Jauregui - peso-mosca

Edgar Cháirez x Joshua Van - peso-mosca

Raul Rosas Jr x Aori Qileng - peso-galo