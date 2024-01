UFC 297: onde assistir Sean Strickland e Dricus Du Plessis na luta pelo cinturão; veja horário

O Ultimate Fighting Championship realiza neste sábado, 20, o UFC 297 , no Scotiabank Arena, em Toronto, Canadá. A expectativa é pela disputa do cinturão do peso-galo entre o americano Sean Strickland, campeão no peso-médio, e o número 2 do ranking da divisão, o sul- africano Dricus Du Plessis.

Strickland vem de sua impressionante vitória pelo título dos médios do UFC sobre Israel Adesanya em setembro. Ele também conquistou vitórias sobre Jack Hermansson, Uriah Hall e Brendan Allen. O americano agora pretende garantir sua primeira defesa de título e se tornar o primeiro lutador a derrotar Du Plessis no UFC.

Do outro lado, Du Plessis planeja destronar Strickland conquistando sua nona vitória consecutiva. Invicto desde 2019, ele conquistou vitórias emocionantes sobre Robert Whittaker, Derek Brunson e Darren Till. Ele agora busca mais um resultado de destaque para realizar seu sonho de conquistar o cinturão no UFC.

Mayra Bueno Silva busca o cinturão

Além do cinturão do peso-galo masculino, o Brasil pode ganhar mais um cinturão no UFC. Número 3 do ranking peso-galo, Mayra Bueno Silva, a Sheetara, enfrenta a número 2, Raquel Pennington, pelo título do peso-galo. O cinturão está vago desde a aposentadoria de Amanda Nunes em maio do ano passado.

Mineira de Uberlândia, Mayra chega pela primeira vez a uma disputa de título no UFC. Contratada no Contender Series Brasil em 2018 , ela está invicta desde que subiu do peso-mosca, emplacando três vitórias e um “no contest” (luta sem resultado) na categoria.

Ela conquistou notáveis vitórias por finalização contra Lina Lansberg, Stephanie Egger e Mara Romero Borella. Sheetara espera se juntar neste sábado a Alexandre Pantoja e Alex Poatan na lista de atuais campeões brasileiros do UFC.

Do outro lado do octógono, estará uma lutadora experiente. Ex-desafiante ao título, a americana Raquel Pennington (15-8) está numa sequência de cinco vitórias consecutivas e tem vitórias sobre nomes como Miesha Tate e Ketlen Vieira.

Onde assistir ao vivo e horários do UFC 297

O UFC deste sábado começa às 20h30 (horário de Brasília) com o card premilinar e terá transmissão com exclusividade no UFC FIght Pass. As lutas principais, começam a partir das 00h00.

Que horas é a luta entre Sean Strickland x Dricus Du Plessis?

O card principal deve começar por volta das 00h00 e terá transmissão ao vivo no UFC Fight Pass.

Que horas é a luta da Mayra Bueno pelo UFC hoje?

O card principal deve começar por volta das 00h00 e terá transmissão ao vivo no UFC Fight Pass.

Onde irá passar a luta do Sean Strickland hoje pelo UFC 297

O card principal começa terá transmissão ao vivo no UFC Fight Pass.

Veja as lutas do card principal do UFC 297

Cinturão peso-médio: Sean Strickland x Dricus Du Plessis

Cinturão peso-galo: Raquel Pennington x Mayra Bueno Silva

Peso meio-médio: Neil Magny x Mike Malott

Peso-médio: Chris Curtis x Marc-Andre Barriault

Peso-pena: Arnold Allen x Movsar Evloev

Veja as lutas do card preliminar do UFC 297