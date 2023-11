UFC 295: onde assistir ao vivo Alex Poatan x Jiri Prochazka na luta pelo cinturão; veja horário

O Ultimate Fighting Championship realiza neste sábado, 11, o UFC 295 Madison Square Garden, em Nova York . A expectativa é pela disputa do cinturão do meio-pesado entre o brasileiro Alex Poatan e o tcheco Jiri Prochazka.

Atual número 3 do peso meio-pesado, Alex estreou na divisão neste ano, com uma vitória por decisão dividida em julho sobre o ex-campeão Jan Blachowicz, e em sua segunda luta na divisão, terá a oportunidade de lutar pelo título.

Do outro lado, Jiri Prochazka, não perde desde 2015 e vem em uma sequência impressionante de 13 vitórias consecutivas. O tcheco retorna após mais de um ano afastado por lesão e agora busca retomar o título que deixou vago.

Título interino peso-pesado

Na segunda luta mais aguardada da noite, Sergei Pavlovich e Tom Aspinall se enfrentam pelo cinturão interino do peso-pesado. O cinturão linear da divisão iria ser disputado no evento com uma luta entre Jon Jones e o ex-campeão Stipe Miocic, mas a disputa foi cancelada após Jones sofrer uma lesão no tendão do peitoral. Pavlovich e Aspinall aceitaram, então, com menos de 20 dias de antecedência a luta valendo o cinturão interino da divisão.

Pavlovich e Aspinall são dois dos pesos-pesados mais temidos da atualidade, com 27 vitórias no 1º round somadas entre eles. Pavlovich chega embalado por seis triunfos consecutivos, todos por nocaute no round inicial. Suas vitórias mais recentes foram sobre Derrick Lewis (que enfrentou Jailton Almeida na última semana no UFC São Paulo), Tai Tuivasa e Curtis Blaydes. Aspinall, por sua vez, retornou de uma grave lesão no joelho em julho de 2022 com triunfo sobre Marcin Tybura.

Brasil x Brasil no peso-palha

O peso-palha verá um duelo verde-e-amarelo neste sábado. A ex-campeã e atual No. 5 da divisão Jessica Andrade enfrenta a No. 7 do ranking, Mackenzie Dern. Primeira mulher brasileira a lutar no UFC, Jessica faz sua quinta luta em 2023, busca reencontrar o caminho das vitórias no UFC e manter vivo o sonho de mais uma vez disputar o cinturão.

Mesmo sonho alimentado pela ex-campeã mundial de Jiu-Jitsu e filha do renomado faixa-preta na modalidade Wellington Megaton Dias. Mackenzie chega para o duelo embalada por uma vitória sobre Angela Hill em maio, que lhe rendeu o bônus de Luta da Noite.

Mais três brasileiros em ação

O evento no lendário Madison Square Garden contará ainda com a participação de mais três brasileiros. Abrindo o card principal do evento, o favorito dos fãs Diego Lopes enfrenta Pat Sabatini. Treinador de Jiu-jitsu da campeã peso-mosca do UFC, Alexa Grasso, Diego chegou ao UFC este ano e busca manter o embalo de sua vitória por finalização no primeiro round em agosto. Ele medirá forças com outra estrela em ascensão do peso-pena, Sabatini, que também vem de vitória por finalização.

Fechando o card preliminar, o companheiro de equipe de Diego, Alessandro Costa busca sua segunda vitória no UFC contra Steve Erceg. Alessandro aceitou a luta com duas semanas de antecedência. Ele terá pela frente Erceg que está em uma sequencia de nove vitórias consecutivas.

Completando o time brasileiro em ação neste sábado, a No. 10 do ranking peso-palha Tabatha Ricci enfrenta a No. 13 Loopy Godinez. A “Baby Shark” tem quatro vitórias consecutivas no UFC e espera estender essa sequencia contra a parceira de treinos de Alexa Grasso, que tem acumuladas três vitórias consecutivas. A luta pode movimentar o ranking da divisão comandada pela chinesa Weili Zhang

Onde assistir ao vivo e horários do UFC 294

O UFC deste sábado começa às 20h00 (horário de Brasília) com o card premilinar e terá transmissão com exclusividade no UFC FIght Pass. As lutas principais, começam a partir das 00h00.

Que horas é a luta entre Alex Poatan x Jiri Prochazka?

O card principal deve começar por volta das 00h00 e terá transmissão ao vivo no UFC Fight Pass.

Onde irá passar a luta do Alex Poatan hoje pelo UFC 295

O card principal começa terá transmissão ao vivo no UFC Fight Pass.

Veja as lutas do card principal do UFC 295

Cinturão peso meio-pesado: Jiri Prochazka x Alex Pereira

Cinturão Interino peso-pesado: Sergei Pavlovich x Tom Aspinall

Peso-palha: Jessica Andrade x Mackenzie Dern

Peso-leve: Matt Frevola x Benoit Saint Denis

Peso-pena: Diego Lopes x Pat Sabatini

Veja as lutas do card preliminar do UFC 295