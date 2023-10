UFC 294: onde assistir ao vivo Makhachev x Volkanovski na luta pelo cinturão peso-leve; veja horário

O Ultimate Fighting Championship realiza neste sábado, 21, às 23h00, o UFC 294 na Etihad Arena, em Abu Dhabi, . A expectativa é pela disputa do cinturão peso-leve entre Islam Makhachev e Alexander Volkanovski.

Esse será o segundo combate entre os dois. Em fevereiro deste ano, na Austrália, Makhachev manteve o cinturão com uma vitória por decisão unânime após cinco rounds disputados. Volkanovski aceitou a revanche a menos de duas semanas da luta, após o ex-campeão Charles Oliveira ser retirado do card por conta de uma lesão.

Usman x Chimaev

Outra luta bastante aguardada do card também contou com uma mudança de última hora. O ex-campeão peso meio-médio do UFC Kamaru Usman faz sua estreia no peso-médio contra o invicto Khamzat Chimaev na luta co-principal do evento.

Usman foi um dos campeões mais dominantes na história dos meio-médios do UFC antes de suas duas únicas derrotas na carreira contra o atual campeão Leon Edwards. Ele tentará agora chegar novamente a um título do UFC agora na divisão de cima na luta que ele aceitou com apenas 9 dias de antecedência.

Usman substitui o brasileiro Paulo Borrachinha, que teve que deixar o card do UFC 294 após uma lesão. A tarefa do nigeriano não será fácil, pois chimaev se tornou um favorito dos fãs desde que chegou ao UFC em 2020.

Invicto em suas 12 lutas profissionais, com a maioria de suas vitórias ocorrendo nos dois primeiros rounds, seu estilo dinâmico continua sendo um quebra-cabeça ainda a ser resolvido.

O próximo desafiante do cinturão peso meio-pesado?

Na terceira luta mais importante da noite, o próximo desafiante do cinturão peso meio-pesado pode ser definido. No. 2 do ranking da divisão Magomed Ankalaev enfrenta o brasileiro e No. 7 da divisão Johnny Walker.

A última luta de Ankalaev foi pelo cinturão vago da divisão em dezembro contra o ex-campeão Jan Blachowicz. O duelo acabou em um empate dividido.

Já Johnny espera chegar pela primeira vez a uma disputa pelo título. Um favorito dos fãs por suas performances (e celebrações) marcantes, o brasileiro vive bom momento no UFC – são três vitórias consecutivas, duas delas ainda no primeiro round.

De volta ao peso-médio

Após nove anos, Warlley Alves está de volta ao peso-médio, divisão na qual ele conquistou a terceira temporada do The Ultimate Fighter. Especialista no kickboxing, modalidade em que foi campeão brasileiro três vezes, Warlley só havia competido no UFC no peso meio-médio.

Ele agora retorna ao peso-médio para enfrentar o russo Ikram Aliskerov, campeão mundial e europeu no sambo, e que vem em uma sequencia de seis vitórias consecutivas, a última delas um nocaute no primeiro round em maio.

Duelo de nocauteadores

Abrindo o card deste sábado será um duelo de nocauteadores. Também no peso-médio, o brasileiro Bruno Silva vai tentar arruinar a estreia do invicto Shara Magomedov.

Em seus 13 anos de carreira no MMA, Bruno conquistou 20 vitórias por nocaute, 14 delas ainda no primeiro round. Ele agora busca parar o ímpeto do russo que tem 11 vitórias na carreira, sendo 10 delas por nocaute.

Onde assistir ao vivo e horários do UFC 294

O UFC deste sábado começa às 20h00 (horário de Brasília) e terá transmissão com exclusividade no UFC FIght Pass. As lutas principais, começam a partir das 23h00.

Veja as lutas do card principal do UFC 294

Campeonato peso-leve: Islam Makhachev x Alexander Volkanovski

Islam Makhachev x Alexander Volkanovski Peso-médio : Kamaru Usman x Khamzat Chimaev

: Kamaru Usman x Khamzat Chimaev Peso meio-pesado : Magomed Ankalaev x Johnny Walker

: Magomed Ankalaev x Johnny Walker Peso-médio : Ikram Aliskerov x Warlley Alves

: Ikram Aliskerov x Warlley Alves Peso-galo: Said Nurmagomedov x Muin Gafurov

Veja as lutas do card preliminar do UFC 291