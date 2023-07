UFC 291: onde assistir ao vivo Poirier x Gaethje na luta pelo cinturão BMF; veja horário

O Ultimate Fighting Championship realiza neste sábado, 29, às 23h00, o UFC 291 em Las Vegas, nos Estados Unidos. A expectativa é pela disputa do cinturão peso-leve BMF entre Dustin Poirier e Justin Gaethje

O UFC desembarca em Salt Lake City para um evento que promete ser histórico. O BMF, coroa o atleta mais durão do UFC, estava vago desde a aposentadoria de Jorge Masvidal, o primeiro e único campeão.

Lutando pelo cinturão, Poirier e Gaethje já dividiram o octógono. Em 2018, os dois se enfrentaram na luta principal do card que aconteceu no Arizona. Na ocasião, Poirier nocauteou Gaethje no 4º round em luta que rendeu a ambos o bônus de Luta da Noite.

Atual No. 2 do ranking peso-leve, Poirier é considerado um dos lutadores mais completos do peso-leve. Na carreira de mais de 14 anos no MMA, são 15 vitórias por nocaute e sete por finalização, incluindo o mata-leão em sua luta mais recente, em novembro, sobre o ex-desafiante ao cinturão, Michael Chandler.

Com mais um nocaute neste fim de semana, o americano pode se isolar como o maior nocauteador da história do peso-leve. Hoje ele está empatado com Drew Dober, com oito nocautes cada.

Do outro lado Gaethje, atual No. 3 do ranking, é um dos strikers mais dinâmicos e perigosos do UFC. Ele tem 19 vitórias por nocaute na carreira, sendo nove delas ainda no primeiro round, e é um dos recordistas da divisão em número de bônus pós-luta, com 11.

Gaethje vem de vitória em março e espera empatar o placar com Poirier com uma vitória no sábado.

Alex Poatan em nova divisão

Uma das lutas mais esperadas do evento terá o brasileiro Alex Poatan como destaque. Ex-campeão do peso-médio, Poatan fará sua estreia na divisão de cima, o peso meio-pesado.

Multicampeão no kickboxing, Poatan fez rapidamente seu nome no MMA e no UFC, chegando ao cinturão peso-médio em sua quarta luta na organização (sua oitava luta desde fazer a transição para as artes marciais mistas).

Poatan terá pela frente o ex-campeão da divisão e atual No. 3 do ranking Jan Blachowicz. Conhecido por seu “lendário poder polonês”, Blachowicz tem em seu currículo nove vitórias por nocaute e nove por finalização.

Michel Pereira em busca do Top 10

Outra luta que deve agradar os assinantes do UFC Fight Pass é o combate no peso meio-médio entre Stephen Thompson (17-6-1) e Michel Pereira (28-11, 2 NC). Um favorito dos fãs, o ‘Demolidor’ ficou conhecido pelos seus movimentos nada tradicionais e acrobáticos no octógono.

Atual No. 15 do ranking, Michel vem de cinco vitórias consecutivas e uma vitória sobre Thompson, No. 7 da divisão, pode colocá-lo no Top 10 dos meio-médios pela primeira vez. A tarefa não será fácil, já que o ‘Wonderboy’ é um veterano, com mais de 13 anos de carreira e vitórias sobre nomes como Vicente Luque, Kevin Holland e Robert Whittaker.

Quais brasileiros estarão no octógono esse sábado?

Além de Poatan e Michel, o UFC 291 contará com mais cinco representantes brasileiros. No peso meio-médio, o brasiliense Gabriel Bonfim (14-0) busca manter seu cartel invicto contra o americano Trevin Giles (16-4).

Entre os pesados, Marcos Rogerio de Lima (21-9-1), o Pezão, tenta chegar ao Top 10 da divisão ao derrotar o atual No. 10 Derrick Lewis (26-11, 1 NC).

Claudio Ribeiro (11-3) espera manter o impulso da vitória por nocaute em maio no UFC 288 com uma vitória sobre o russo Roman Kopylov (9-2).

Contratado no Contender Series no ano passado, Vinicius Salvador (14-5) vai atrás de sua primeira vitória no UFC contra CJ Vergara (11-4-1) no peso-mosca.

E abrindo o card deste sábado, Priscila Cachoeira (12-4) enfrenta a americana Miranda Maverick (13-5) para estender sua sequência de duas vitórias consecutivas no peso-mosca.

Onde assistir ao vivo e horários do UFC 291

O UFC deste sábado começa às 20h00 (horário de Brasília) e terá transmissão com exclusividade no UFC FIght Pass. As lutas principais, começam a partir das 23h00.

Que horas é a luta entre Dustin Poirier x Justin Gaethje?

O card principal deve começar por volta das 23h00 e terá transmissão ao vivo no UFC Fight Pass.

Onde irá passar a luta do Alex "Poatán" Pereira

O card principal deve começar por volta das 23h00 e terá transmissão ao vivo no UFC Fight Pass.

Veja as lutas do card principal do UFC 291

Cinturão BMF – peso-leve: Dustin Poirier x Justin Gaethje

Peso meio-pesado: Jan Blachowicz x Alex Pereira

Peso meio-médio: Stephen Thompson x Michel Pereira

Peso-leve: Tony Ferguson x Bobby Green

Peso meio-médio: Michael Chiesa x Kevin Holland



Veja as lutas do card preliminar do UFC 291