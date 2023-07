UFC 290: onde assistir ao vivo Moreno x Pantoja na luta pelo cinturão; veja horário

O Ultimate Fighting Championship realiza neste sábado, 8, às 23h00, o UFC 290 em Las Vegas, nos Estados Unidos. A expectativa é pela disputa do cinturão peso-mosca masculino entre Brandon Moreno e Alexandre Pantoja.

Na expectativa do seu primeiro título de cinturão, o brasileiro Pantoja chega como um dos favoritos. Apelidado de "The Cannibal", ele soma três vitórias consecutivas sobre importantes nomes do peso-mosca. Atualmente o atleta ocupa o segundo lugar no ranking do UFC e soma 25 vitórias na carreira.

Do outro lado, defendendo o título, Brandon Moreno espera acabar com a confiança do brasileiro. Aos 29 anos, o mexicano se tornou um dos maiores lutadores da categoria, somando 21 vitórias, seis derrotas e dois empates.

Moreno e Pantoja se enfrentaram duas vezes na história. A primeira em 2016, válido pelo ‘TUF 24’, o brasileiro finalizou o rival nas oitavas de final. Em outra oportunidade, já pelo UFC Chile em 2018, Pantoja venceu novamente dessa vez por decisão unânime dos jurados.

Veja horário e onde assistir o UFC 290

O UFC deste sábado começa às 20h00 (horário de Brasília) e terá transmissão com exclusividade no UFC FIght Pass. As lutas principais, começam a partir das 23h00.

Horário e onde assistir ao vivo Brendon Moreno e Alexandre Pantoja

O card principal deve começar por volta das 23h00 e terá transmissão ao vivo no UFC Fight Pass.

Veja as lutas do card principal do UFC 290

Cinturão peso-pena: Alexander Volkanovski x Yair Rodriguez

Alexander Volkanovski x Yair Rodriguez Cinturão peso-mosca: Brandon Moreno x Alexandre Pantoja

Peso-médio: Robert Whittaker x Dricus du Plessis

Robert Whittaker x Dricus du Plessis Peso-leve: Jalin Turner x Dan Hooker

Jalin Turner x Dan Hooker Peso-médio: Bo Nickal x Val Woodburn

Veja as lutas do card preliminar do UFC 290