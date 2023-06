UFC 289: onde assistir ao vivo Nunes x Aldana na luta pelo cinturão; veja horário

O Ultimate Fighting Championship realiza neste sábado, 10, às 23h30, o UFC 289 em Vancouver, no Canadá. A expectativa é pela disputa do cinturão pesos-galo feminino entre Amanda Nunes e Irene Aldana.

Defendo o cinturão o peso-galo, Amanda Nunes irá enfrentar a mexicana, que possui 14 vitórias e seis derrotas no MMA. Segundo o comentarista Carlão Barreto do UFC Fight Pass, em seu último duelo contra a Peña, Nunes apresentou muita evolução presença tática mais apurada.

Do outro lado a mexicana Aldana, é uma lutadora com a base no boxe. Segundo Carlão, ela não é muito técnica, mas tem uma boa noção no solo, além de boas pedaladas, especialmente por conta das pernas longas.

Também pelo card, o brasileiro Charles do Bronx mede forças com o americano Beneil Dariush. Em duelo do card preliminar, Maria Oliveira duela com a romena Diana Belbita na categoria peso-palha.

Veja horário e onde assistir o UFC 289

O UFC deste sábado começa às 20h00 (horário de Brasília) e terá transmissão com exclusividade no UFC FIght Pass. As lutas principais, começam a partir das 23h00.

Veja as lutas do card principal do UFC 289

Peso-galo: Amanda Nunes x Irene Aldana - luta principal

Peso-leve: Charles Oliveira x Beneil Dariush

Peso meio-médio: Mike Malott x Adam Fugitt

Peso-pena: Dan Ige x Nate Landwehr

Peso-médio: Marc-Andre Barriault x Eryk Anders

Veja as lutas do card preliminar do UFC 289