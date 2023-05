UFC 288: onde assistir ao vivo Sterling x Cejudo na luta pelo cinturão

O Ultimate Fighting Championship realiza na madrugada de sábado para domingo, o UFC 288 em Newark, nos Estados Unidos. A expectativa é pela disputa do cinturão peso-galo entre o jamaicano Aljamain Sterling e o americano Henry Cejudo.

A principal luta da noite promete grandes momentos. Sterling, um dos grandes nomes da atualidade, venceu 38% de seus confrontos por finalização, que pode ser vantajoso para o jamaicano no confronto pelo chão. Em compensação, Cejudo teve maior quantidade de nocautes na carreira, vencendo 50% de suas lutas.

Ainda na noite de sábado, um brasileiro também entra no óctógono pela divisão. Na luta co-principal da noite, Gilbert Durinho, número 5 do peso meio-médio, enfrentará Belal Muhammad, atual número 4. As atenções estarão voltadas para o duelo, pois qualquer vitória para ambos os lados, poderá indicar uma disputa de cinturão com Leon Edwards, atual detentor.

Veja horário e onde assistir o UFC 288

O evento será transmitido a partir das 18h15 (horário de Brasília), com transmissão no site da Band ena plataforma UFC Fight Pass, que está no valor de R$ 29,90 mensais.

Como assistir o UFC 288 online?

O UFC 288 terá transmissão no site da Band e no UFC Fight Pass.

Quais serão as lutas do card principal do UFC 288?