UEFA/Conmebol "Desafio de Clubes": especialistas analisam principais benefícios comerciais

Nesta quarta-feira, 19,, às 17h, Independiente Del Valle-EQU e Sevilla-ESP duelam pelo “Desafio de Clubes”, troféu criado pela Uefa e Conmebol. A partida, que será realizada no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, casa do time europeu, colocará frente a frente o atual campeão da Copa Sul-Americana contra o vencedor da Liga Europa.

Este jogo faz parte do acordo de cooperação entre as duas entidades. Essa aproximação, inclusive, não é de hoje. Em abril do ano passado, as confederações de futebol da América do Sul e da Europa inauguram um escritório conjunto em Londres, com o objetivo de trabalharem juntos em projetos.

No âmbito esportivo, essa partida levantou discussões sobre a diferença no nível do jogo praticado entre os dois continentes. Para Sandro Orlandelli, diretor-técnico de futebol, com passagens por Arsenal, Manchester United, Internacional e Seleção Brasileira, mesmo que seja somente uma partida, é possível servir como calibre de comparação.

“Eu acho fantástica a ideia. Isso também é importante para a Europa, eles também analisam a gente, também estudam a gente. Nada é de graça. Eles tiram muitos aprendizados. O sistema de jogo é o que menos importa, a diferença está nas ações do jogo.

Tem o aspecto físico, a genética e também a técnica. Mas técnica não é plasticidade e sim eficácia, essa é a diferença, aquilo que faz com que o jogo se torne mais rápido.

O sul-americano, principalmente o brasileiro, tem algo que a ciência do futebol busca, mas ainda não se criou um método específico de desenvolvimento, que é a criatividade. Essa vantagem, no entanto, vem sendo diminuída ao longo dos anos”, conclui o especialista.

Mesmo na segunda prateleira de europeus e sul-americanos, a diferença entre clubes é grande. De acordo com a Odds&Scouts, empresa de geração de dados esportivos, e também algumas das principais plataformas de apostas, como Esportes da Sorte, Galera.bet, Casa de Apostas e PlayGreen, o Sevilla é bastante favorito para levar o confronto, com odds de 1.50. Já o Del Valle tem cotação de 5.70, com o empate, que levaria a disputa aos pênaltis, avaliado em 3.70. Quanto menor o número, maior a chance de o evento acontecer.

Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brazil, entende que a análise deve ser feita a curto e longo prazo, levando em conta os benefícios e os malefícios do confronto. “Pensando além do jogo em si, podemos até assumir que traz um malefício esportivo no curto prazo, dado o que ele demanda no calendário das equipes sul-americanas. Mas os benefícios comerciais, de curto e longo prazo são grandes. Gera engajamento de seus torcedores, gera interesse de torcedores de outros por esse clube”, completa.

A primeira edição do torneio foi batizada de "Antonio Puerta XII", em homenagem ao ex-jogador do Sevilla que faleceu em 2007, aos 22 anos, vítima de uma parada cardíaca. Em caso de empate, a decisão vai direto para os pênaltis.

“Ainda que existam possíveis diferenças de nível técnico entre o futebol nos dois continentes, iniciativas que projetem clubes sul-americanos para a audiência do futebol europeu e vice-versa merecem destaque e prestígio já que colaboram para real globalização do futebol para ainda mais clubes”, aponta Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Onde assistir ao vivo o jogo Sevilla x Independiente del Valle pelo UEFA/Conmebol "Desafio de Clubes"

O jogo desta quarta-feira, às 19h entre Sevilla e Independiente del Valle terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

A partida será transmitida pelo Star+