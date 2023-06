UEFA abre investigação contra José Mourinho por insultar juiz da final da Liga Europa; veja vídeo

A UEFA abriu na sexta-feira um processo disciplinar contra o treinador da Roma, o português José Mourinho, por ter insultado o árbitro da final da Liga Europa, na quarta-feira. A equipe italiana perdeu o jogo para o espanhol Sevilha, nos pênaltis.

Num vídeo gravado no estacionamento do estádio, em Budapeste, o treinador português chamou o árbitro britânico Anthony Taylor de "vergonha", em inglês e italiano, e o xingou repetidas vezes.

"É uma p** vergonha, uma p*** vergonha. Parabéns, desgraçado do c***" , disse o treinador, em inglês.

Em outro momento, Mourinho se refere a um dos árbitros que aconselhou a revisão de um lance da partida no VAR.

"[Roberto] Rosetti sabia que não tinha sido pênalti, mas você não foi capaz de ver isso por conta própria. Vá se f**", afirmou o português.

O comportamento considerado "incorreto" é punível pelos regulamentos da UEFA com suspensão. Uma eventual sanção também pode ser acompanhada de multa ou "trabalho de interesse geral ao serviço do futebol".

Jose Mourinho confronted referee Anthony Taylor following Roma's Europa League final defeat to Sevilla. (via @GianluVisco) pic.twitter.com/hH0gFSiNso — ESPN FC (@ESPNFC) June 1, 2023

Como foi a final?

A final da Liga Europa foi marcada por faltas e desarmes, resultando em 14 cartões amarelos — um deles para José Mourinho. Durante o jogo, Taylor anulou um pênalti que havia marcado para o Sevilha após revisar as imagens do árbitro de vídeo e não marcou uma penalidade para a Roma após a bola bater na mão de um adversário.

Mas a decisão mais polêmica, na visão dos italianos, foi a ordem para que o pênalti decisivo fosse cobrado novamente pelo argentino Gonzalo Montiel. Goleiro da Roma, Rui Patricio havia evitado o gol na primeira tentativa, mas a arbitragem considerou que ele havia se adiantado. Na segunda tentativa, Montiel não falhou e deu a vitória ao Sevilha.

A Associação de Árbitros Profissionais de Futebol Inglês (PGMOL) denunciou nesta sexta-feira "os insultos injustificados e repugnantes" sofridos por Anthony Taylor por torcedores da Roma, no aeroporto. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o árbitro e sua família aguardavam um voo no aeroporto de Budapeste, no dia seguinte à vitória do Sevilha. Anthony Taylor e os parentes ficaram cercados pelos italianos e precisaram ser escoltados por agentes de segurança