Ucrânia x Itália: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Eurocopa

Ucrânia e Itália se enfrentam neste segunda-feira, 20, às 16h45, no Bay Arena, em Frankurt, Alemanha. A partida é válida pelas Eliminatórias UEFA Euro.

Em Leverkusen na Alemanha, a Itália enfrenta a seleção ucraniana buscando a segunda vaga do grupo C. A Azurra é a terceira colocada com 10 pontos, três a menos que a própria Ucrânia com 13.

Escalação de Ucrânia contra a Itália

Andriy Lunin; Yukhym Konoplya, Illya Zabarnyi, Serhiy Krystov, Vitaliy Mykolenko; Taras Stepanenko, Serhiy Sydorchuk, Oleksnadr Zinchenko; Andriy Yarmolenko, Vladyslav Vanat e Viktor Tsygankov

Escalação da Itália contra o Ucrânia

Donnarumma; Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Berardi, Scamacca e Chiesa

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo da Ucrânia hoje pelas Eliminatórias Eurocopa 2024?

O jogo desta segunda-feira às 16h45, entre Ucrânia e Itália terá transmissão na SporTV.

Como assistir online Ucrânia x Itália hoje?

Você pode assistir a partida online pela Globoplay, que tem os canais SAT disponíveis