Turquia x Paraguai: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Turquia e Paraguai, apontando cenário equilibrado no jogo deste sábado, 20 de junho, pelo Grupo D.

Em termos gerais, o Paraguai aparece com 36,9% de chance de vitória contra 35,5% da Turquia, enquanto o empate tem 27,6% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é empate por 1 a 1, com 12,7% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória do Paraguai por 0 a 1 com 11,2%, vitória da Turquia por 1 a 0 com 11,0%, vitória do Paraguai por 0 a 0 com 9,7% e vitória do Paraguai por 1 a 2 com 7,6%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.