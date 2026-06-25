Turquia x Estados Unidos: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje

Folarin Balogun: atacante será preservado por Mauricio Pochettino no duelo dos Estados Unidos contra a Turquia pela última rodada do Grupo D da Copa do Mundo (Jamie Squire/Getty Images/AFP)
Repórter
Publicado em 25 de junho de 2026 às 21h15.
Última atualização em 25 de junho de 2026 às 21h17.
As seleções da Turquia e dos Estados Unidos se enfrentam nesta quinta-feira, 25, às 23h (de Brasília), em Los Angeles, nos Estados Unidos. A partida é válida pela terceira rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026.
A Turquia entra em campo já eliminada do Mundial. A seleção perdeu para a Austrália por 2 a 0 na estreia e foi derrotada pelo Paraguai por 1 a 0 na segunda rodada.
Mesmo que vença os Estados Unidos, a equipe turca chegará a apenas três pontos. Como o primeiro critério de desempate nesta Copa é o confronto direto, a Turquia não poderá terminar à frente de paraguaios e australianos.
Na outra ponta da tabela, os Estados Unidos chegam à última rodada classificados e com a liderança do grupo garantida. A seleção anfitriã soma seis pontos, após vencer o Paraguai por 4 a 1 e a Austrália por 2 a 0.
Com a primeira posição assegurada, o técnico Mauricio Pochettino pode poupar jogadores na última rodada. O treinador antecipou que não irá escalar Chris Richards, Robinson, Adams e Balogun.
O confronto entre Turquia e Estados Unidos começa às 23h (horário de Brasília), nesta quinta-feira, 25.
A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV.
Ugurcan Cakir; Zeki Çelik (Mert Üldür), Demiral, Abdulkerim Bardakci e Kadioglu; Calhanoglu, Can Uzun, Kokçu e Arda Guler; Aktürkoglu e Yıldız.
Freese; Freeman (Scally), McKenzie, Tim Ream e Arfsten; Berhalter, Tillman (Reyna), Dest e McKennie; Pulisic e Pepi.