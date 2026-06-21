Esporte

Fase de grupos copa 2026

Tunísia x Japão: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto deste domingo, 21 de junho, pelo Grupo F

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 21 de junho de 2026 às 06h03.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Tunísia e Japão, apontando favoritismo da seleção japonesa no jogo deste domingo, 21 de junho, pelo Grupo F.

Em termos gerais, o Japão aparece com 65,8% de chance de vitória contra 12,3% da Tunísia, enquanto o empate tem 21,9% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória japonesa por 1 a 0, com 15,9% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória japonesa por 2 a 0 com 14,2%, empate por 1 a 1 com 9,7%, vitória japonesa por 1 a 2 com 8,8% e vitória japonesa por 1 a 3 com 8,6%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

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