Tunísia x Austrália: como assistir ao vivo e horário do jogo da Copa do Mundo hoje

Tunísia e Austrália se enfrentam neste sábado, 26, às 7h, no estádio Al Janoub, no Catar. A partida é válida pela segunda rodada do grupo D da Copa do Mundo Fifa 2022.

Após empatar com a Dinamarca na estreia, a Tunísia precisa vencer para ter chances de classificação no grupo. Caso a equipe perca e Dinamarca vença a França, a seleção está matematicamente desclassficada da Copa do Mundo.

Do outro lado, a Austrália só precisa da vitória para ter chances na competição. A equipe perdeu para a França no jogo de estreia, pelo placar de 4 a 1 e atualmente é a lanterna do grupo.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Tunísia x Austrália

A partida entre Tunísia e Austrália, às 7h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay e SporTV.

Onde assistir online e de graça Tunísia x Austrália

A partida entre Tunísia e Austrália, às 7h, será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay. A EXAME acompanha a partida em tempo real.

Como assistir ao vivo o jogo Tunísia x Austrália

A partida entre Tunísia e Austrália, pode ser assistida na TV aberta pela Rede Globo, internet no Globoplay, e TV por assinatura no SporTV. A EXAME também acompanha a partida em tempo real.

