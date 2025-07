Trump ameaça clubes e quer volta de nomes originários já rejeitados por racismo; entenda

O presidente americano Donald Trump pediu neste domingo, 20, que o Washington Commanders volte a adotar o antigo nome “Redskins” e ameaçou impedir um acordo para construção de um novo estádio do time da NFL na capital americana, caso sua exigência não seja atendida.

Os Commanders abandonaram o nome anterior em 2020, após pressão de patrocinadores e ativistas indígenas, que afirmavam que o nome e o logotipo reforçavam estereótipos racistas.

Durante uma manhã de golfe em seu clube particular em Washington, Trump publicou no Truth Social: “Os ‘Whatever’s’ de Washington deveriam IMEDIATAMENTE mudar seu nome de volta para Washington Redskins Football Team”. Ele também pediu que o time de beisebol Cleveland Guardians retome o nome “Indians”, abandonado em 2021.

As declarações ocorreram em meio à repercussão negativa do recuo do governo Trump sobre a promessa de divulgar arquivos ligados a Jeffrey Epstein, financista condenado por crimes sexuais com quem Trump manteve relações durante cerca de 15 anos.