Trio do Bayern de Munique, Kane, Olise e Luis Díaz entram na corrida pela Bola de Ouro

O trio foi eleito melhor em campo em suas respectivas estreias. Kane marcou dois gols na vitória da Inglaterra por 4 a 2 sobre a Croácia. Luis Díaz brilhou no triunfo da Colômbia por 3 a 1 diante do Uzbequistão, com um gol e uma assistência. Já Olise distribuiu dois passes para gol na vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal.

As atuações reforçam a impressão de que os três chegam ao torneio como candidatos reais à Bola de Ouro, prêmio que costuma ser influenciado por desempenhos em grandes competições de seleções.

Ataque do Bayern supera números de trios históricos

O desempenho na Copa é apenas uma continuação do que Kane, Olise e Luis Díaz produziram ao longo da temporada 2025/26.

Juntos, eles somaram 109 gols e 52 assistências, números que ajudaram o Bayern a conquistar a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha, além de alcançar as semifinais da Liga dos Campeões.

Os 109 gols colocam o trio à frente de ataques que marcaram época no futebol europeu. O Barcelona campeão da Champions League em 2008/09 teve 100 gols combinados entre Messi (38), Eto'o (36) e Henry (26). A mesma marca foi registrada pelo Real Madrid de Cristiano Ronaldo (61), Benzema (22) e Bale (17) em 2014/15.

Harry Kane é a grande esperança da Inglaterra

Após uma excelente temporada no Bayern de Munique, o atacante, que disputa sua terceira Copa do Mundo, é uma das esperanças da Inglaterra. O jogador, goleador, mostrou suas credenciais na partida de estreia diante da Croácia, e ainda terá confrontos contra Gana e Panamá, na fase de grupos, para ampliar seus recordes.

Contra adversários considerados mais fracos tecnicamente, há grande chances de que o atleta brilhe e siga na briga direta pela artilharia da competição.

A Inglaterra não ganha uma Copa do Mundo desde 1966 e Kane quer colocar fim ao indigesto jejum. Ao lado de nomes como Bellingham e Madueke, essa é considerada uma das melhores gerações inglesas dos últimos tempos.

Já Luis Díaz quer seguir o bom momento da Colômbia e terá confrontos contra RD Congo e Portugal. Por fim, Olise busca esquecer o vice-campeonato de 2022 e levar a França a mais um título mundial. Iraque e Noruega são os próximos confrontos franceses.

Números do trio na temporada:

Harry Kane: 61 gols e 7 assistências

Michael Olise: 22 gols e 26 assistências

Luis Díaz: 26 gols e 19 assistências

Copa pode ser decisiva na corrida pelo prêmio

Apesar da temporada impressionante dos jogadores do Bayern, a disputa pela Bola de Ouro está longe de ser definida.

A história recente mostra que grandes atuações em Copas do Mundo costumam pesar na escolha dos votantes. Foi o que aconteceu em 2022, quando Lionel Messi transformou o título da Argentina em um argumento decisivo para conquistar o prêmio.

Agora, o argentino volta a aparecer como concorrente. Aos 39 anos, Messi iniciou o Mundial em grande estilo ao marcar um hat-trick na vitória sobre a Argélia e ser eleito o melhor jogador da partida.

Pelo Inter Miami, ele soma 13 gols e oito assistências em 16 jogos na temporada.

Mbappé responde e Dembélé segue no radar

Outro nome que começou forte foi Kylian Mbappé. Após uma temporada cercada por críticas no Real Madrid, o francês marcou duas vezes na estreia da França, justamente em jogadas iniciadas por Olise.

Mesmo sem títulos relevantes em 2025/26, Mbappé acumulou 42 gols e seis assistências pelo clube espanhol, números que o mantêm entre os candidatos ao prêmio.

O atual vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, teve uma estreia mais discreta, mas segue credenciado pela temporada construída no PSG. O atacante registrou 20 gols, 12 assistências e conquistou cinco títulos, incluindo mais uma Liga dos Campeões.

Vini Jr corre por fora

A lista de candidatos ainda pode crescer ao longo do torneio. Um dos nomes observados é Vini Jr, que estreou na Copa com um golaço pelo Brasil.

O atacante do Real Madrid encerrou a temporada com 22 gols e 10 assistências e busca utilizar o Mundial para fortalecer sua candidatura ao principal prêmio individual do futebol.