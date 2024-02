Tribunal de Barcelona terá 20 dias para definir a sentença de Daniel Alves, diz jornal

Ao final das três sessões de julgamento, o brasileiro Daniel Alves não saberá de imediato qual será a sua sentença. No entanto, segundo o jornal espanhol Marca, o Tribunal de Barcelona terá um prazo de até 20 dias para decidir o futuro do ex-jogador de futebol, preso desde o dia 20 de janeiro de 2023 após ser acusado de estupro.

Desta forma, a juíza Isabel Delgado Pérez vai elaborar a sentença final e tem até a semana de 26 de fevereiro a 3 de março para divulgar se Daniel Alves é ou não culpado. Até lá, o jogador permanecerá em prisão preventiva no presídio Brians II, em Barcelona.

O julgamento de Daniel Alves está previsto para acabar nesta quarta-feira, mas pode ser estendido por mais um dia. A Justiça estuda prolongar o julgamento até amanhã, caso a fala do brasileiro, que será o último a dar o depoimento no dia de hoje, se estenda mais que o esperado. A expectativa é que o ex-atleta apresente no tribunal uma nova versão sobre o episódio.

O Ministério Público espanhol pediu nove anos de prisão para Daniel Alves. A acusação pediu 12 anos. Qualquer que seja a pena, em caso de condenação, o jogador deve ficar preso apenas dois terços do tempo de punição. Ou seja, entre cinco e seis anos. E como pagou multa de atenuante, essa pena pode ser reduzida pela metade.

A sentença da juíza, no entanto, não deve significar o fim do processo. Cabe recurso ao Tribunal de Apelação (segunda instância da Justiça espanhola). A Corte Constitucional, máxima instância no país, tem competência reduzida e não deve julgar o caso.