Treino livre abre GP do Japão de Fórmula 1: veja horário e onde assistir

A terceira etapa da temporada de Fórmula 1 de 2026 já começa nesta quinta-feira, 26, com o GP do Japão, no circuito de Suzuka.

A programação irá seguir o formato tradicional, com treinos livres, classificação e corrida, sem a etapa sprint, mas todos os eventos serão durante a madrugada para o público brasileiro.

Até o momento, as duas Mercedes lideram o campeonato, com George Russel e Kimi Antonelli. Em seguida estão a Ferrari, com Charles Leclerc e Lewis Hamilton. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, está em 14º lugar, com apenas dois pontos.

A programação começa nesta quinta, às 23h30 do Horário de Brasília, com o primeiro treino livre. Na sexta-feira, 27, o segundo treino ocorre às 3h, e o terceiro treino livre está marcado para 23h30.

A classificação será realizada na madrugada de sexta para sábado, 28, às 3h. A corrida acontece na madrugada de sábado para domingo, 29, com largada às 2h e total de 58 voltas.

Onde assistir ao GP do Japão?

A transmissão no Brasil fica por conta da Rede Globo. O Sportv3 (TV fechada) exibe todas as sessões, enquanto a TV Globo (TV aberta) transmite a classificação e a corrida.

O serviço oficial F1 TV Pro também oferece cobertura completa.

Programação do GP do Japão

Quinta-feira, 26 de março

Treino Livre 1: 23h30

Sexta-feira, 27 de março

Treino Livre 2: 03h00

Treino Livre 3: 23h30

Sábado, 28 de março

Classificação: 03h00

Domingo, 29 de março

Corrida: 02h00