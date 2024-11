Transmissão de Atlético-MG x Botafogo: por que o gol chega antes ao vizinho e como evitar

Os torcedores que não viajaram para Buenos Aires para assistir à final da Copa Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, que acontecerá ás 17h (horário de Brasília) deste sábado, poderão acompanhar a decisão pela Globo (TV aberta) e pela ESPN (TV fechada).

Mas uma preocupação recorrente para os fãs de futebol que assistem jogos em diferentes meios é saber que sua transmissão está atrasada em relação à do vizinho — e descobrir isso da pior forma: escutando o grito de gol com uma jogada de antecedência.

O professor do Centro de Estudos em Telecomunicações (Cetuc) da PUC-Rio Guilherme Temporão explica que, quando se fala em delay em transmissão ao vivo de jogo de futebol, não se refere ao atraso entre a transmissão e a recepção. E, sim, entre as diferentes recepções.

É que há diferença entre quais os canais de comunicação o sinal usou para chegar até o receptor. Ele cita a radiodifusão, ondas de rádio, cabo e ainda a intenet. Este último é o que tem maior demora para transmitir o sinal.

— Diversas pessoas assistem a um mesmo jogo, mas usam tecnologias diferentes. Tem o sinal da televisão digital, que era a antiga TV analógica. E esse sinal normalmente se propaga pela atmosfera, por uma antena. E, em geral, o tempo que este sinal demora para chegar no receptor da pessoa que está assistindo o jogo é o mais curto que tem. É o sinal de radiodifusão, em que o sinal vai para uma antena e esta rebate o sinal para todos ao mesmo tempo — comenta Temporão, que lembra que os assinantes de TV por assinatura também podem receber o sinal por antena ou cabo, sem prejuízo de tempo. — Mas, sim, a TV aberta, geralmente, é a mais rápida. O tempo de chegada do sinal pela atmosfera é o mais eficiente.

Já o diretor de produto vídeo da Claro Alessandro Maluf garante que quem tem TV por assinatura via satélite receberá o sinal com poucos segundos de diferença. Ou seja, depois.

— É aquela antena no telhado, o tal partinho. É que no caso do satélite o sinal do jogo não vai da central direto para a casa do assinante. Ele vai da central para o satélite e depois para o consumidor. É muio rápido, mas tem diferença — comentou Maluf.

Rota incerta

Temporão explica que, diferentemente da radiodifusão, no caso da internet não há um tempo fixo de atraso entre o envio da informação e da recepção. Tudo depende da rota.

— A rota que o sinal seguirá não é fixa. Ela pode seguir por diversos caminhos e a decisão de qual será a rota depende de vários fatores, incluindo a rede, de conexão de alta ou baixa latência. Quem está mais perto do sinal receberá antes porque a rota é menor. É rota física mesmo. E tem todo um gerenciamento inteligente para isso.

Maluf comenta que o tempo de demora, na casa dos 20 segundos, se dá porque é preciso transformar o sinal em streaming e, além disso, esse processamento dos arquivos de vídeo pode chegar mais rápido para quem tem internet mais veloz. A demora também se dá por causa da transmissão contínua, preparada para que não haja interrupção na exibição. Esse empacotamento também pode aumentar o tempo de delay.

Temporão recomenda a TV aberta para quem não quer ouvir o vizinho se gabar pirmeiro. E avisa: esqueça a internet neste caso.

— Usar aplicativo da TV gera muito mais atraso. Certamente o usuário da internet vai ouvir o vizinho gritar gol antes. E cada usuário vai ter um tempo diferente na internet, podendo ser de vários segundos. Evite usar a internet. É a principal ação a fazer. O melhor é ver pela TV digital de sinal aberto.