Tottenham x Manchester United hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Tottenham x Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira, 27, às 16h15, no estádio Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra. A partida é válida pelo Campeonato Inglês.

Após goleada sofrida pelo Newcastle na última rodada, o Tottenham entra em campo buscando se reabilitar na competição. A equipe ainda sonha com uma vaga na Champions League da próxima temporada e precisa vencer os Reds, um de seus adversários diretos.

Do outro lado o Manchester United, que vive altos e baixos na temporada, busca vencer para continuar no G4 da competição. A equipe vem de uma desclassificação para o Sevilla na Liga Europa e uma classificação para a final da Copa da Inglaterra, onde enfrentará seu maior rival, Manchester City, no dia 3 de junho.

No histórico do confronto, a vantagem é para os Reds. Em 198 jogos disputados entre as equipes, o Manchester venceu 95 contra 53 da equipe londrina.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Tottenham x Manchester United hoje

O jogo desta quinta-feira às 16h15 entre Tottenham x Manchester United terá transmissão exclusiva no Star+.

