Torcida brasileira faz festa antes da partida do Brasil no Catar; veja vídeos

Do outro lado do mundo, milhares de brasileiros aguardam ansiosamente a estreia do Brasil na Copa do Mundo, uma disputa com a Sérvia, que começa às 16h da tarde. Lá do Catar, a torcida está mais animada do que nunca, vestida de verde, azul e amarelo.

Vários vídeos viralizaram nas redes sociais sobre a presença dos torcedores no metrô do Catar, em direção ao estádio Lusail. Os brasileiros tomaram lanchonetes, shoppings, lojas e restaurantes com canções da seleção e até contagiaram torcedores de outros países.

Veja abaixo alguns dos vídeos da torcida brasileira no Catar:

SIMPLESMENTE INVASÃO DA TORCIDA BRASILEIRA NO METRÔ DO QATAR #casabrNWB pic.twitter.com/8Fd0ADQJ0Y — desimpedidos (@desimpedidos) November 24, 2022

FESTA NO QATAR! Torcida brasileira no metrô do país sede da #FifaWorldCuppic.twitter.com/o9cI4SMBS8 — Tracklist (@tracklist) November 24, 2022

Em peso Torcida brasileira vai chegando em grande número ao estádio de Lusail. E ainda terá o apoio nas arquibancadas de muitos árabes, fãs do futebol brasileiro.#Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/rXCtoFObDY — Polidoro Júnior (@PolidoroJunior) November 24, 2022

Torcida Brasileira no Catar. 🇧🇷pic.twitter.com/8wozyDzwW1 — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) November 24, 2022

A TORCIDA BRASILEIRA TOMOU O METRÔ NO QATAR! QUE FESTA! VAAAAMOOOOOO!!! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷#ESPNnoQatar pic.twitter.com/cwGC020nmO — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) November 24, 2022

Escalação do Brasil contra Sérvia

Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Paqueta, Neymar; Vini Jr., Raphinha e Richarlison.

A opção de Tite por Vinicius Júnior no lugar de Fred já foi testado em amistosos de preparação e durante treinamentos no Catar. Neymar atuará como um meia armador e Paquetá como segundo volante.

Como assistir online e de graça Brasil x Sérvia?

A partida entre Alemanha x Japão será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay e no canal do Casimiro no Youtube. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Quem vai apitar o jogo do Brasil contra Sérvia? O árbitro da partida será o indiano Alireza Faghani que também apitou o jogo Brasil e Servia em 2018. Que horas começa o jogo do Brasil na Copa A partida entre Brasil e Sérvia nesta quinta-feira, 24 começa às 16h. Será o último jogo do quinto dia da Copa do Mundo.

LEIA TAMBÉM: