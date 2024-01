Tocha olímpica percorrerá a França protegida por 100 agentes

A tocha olímpica estará protegida por 100 policiais e gendarmes em uma "bolha" de segurança durante seu percurso na França, de Marselha a Paris, antes da inauguração dos Jogos de 2024, conforme indicou nesta segunda-feira o ministro do Interior, Gérald Darmanin.

"Um centenar de policiais e agentes a acompanharão", incluindo membros do GIGN, a unidade de elite da gendarmeria, afirmou Darmanin durante uma coletiva de imprensa.

Nesta "bolha", "18 policiais e gendarmes como civis" garantirão a segurança do condutor com "proteção próxima".

Uma unidade móvel de forças, composta por 100 agentes colocados à frente e atrás do comboio, também será encarregada de combater "qualquer forma de distúrbio público", detalhou o ministro.

O principal risco de perturbação são os grupos de defesa do meio ambiente "de extrema esquerda", segundo Darmanin. "Neste momento não há intenção por parte da extrema direita", acrescentou.

O revezamento da tocha olímpica começará em Marselha em 8 de maio e terminará em Paris, na abertura dos Jogos, em 26 de julho.

A chama olímpica visitará "100 locais emblemáticos", "mais de 400 localidades" e cinco territórios ultramarinos. "65 localidades de etapa fecharão cada dia", detalhou o Ministério do Interior em um dossier de imprensa.

A segurança do percurso da tocha custará € 1 milhão (US$ 1,09 milhão) ao Ministério do Interior, revelou Darmanin.

Na chegada da tocha a Marselha, onde são esperadas cerca de 150 mil pessoas, serão mobilizados 5 mil policiais e gendarmes.

Antes disso, a cerimônia da tocha olímpica, na qual o remador grego Stefanos Duskos, campeão olímpico em Tóquio, acenderá a tocha, ocorrerá em 16 de abril no estádio da antiga Olímpia, na Grécia.

Aproximadamente 600 pessoas se revezarão para carregar a tocha na Grécia, percorrendo mais de 5 mil quilômetros pelo país.

A tocha partirá depois de barco do porto de Pireu para Marselha, chegando em 8 de maio.

Em Paris, a tocha fará uma primeira parada entre 14 e 15 de julho, visitando vários locais emblemáticos da cidade, como o Museu do Louvre ou a Assembleia Nacional, além de bairros como o popular Belleville.

Durante sua passagem por Paris, 1,6 mil policiais e gendarmes serão mobilizados.