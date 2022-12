Tite é assaltado no Rio de Janeiro e ainda leva bronca do ladrão por derrota na Copa

Tite, ex-técnico da Seleção Brasileira, está vivendo uma onda de azar. Após a eliminação do Brasil nas quartas de final para a Croácia, o treinador foi assaltado na manhã deste sábado, 24, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações do Blog do Ancelmo Gois, Tite saiu para caminhar por volta das 6h, na Barra da Tijuca, para fugir de eventuais assédios de torcedores.

Porém, ele acabou sendo assaltado. O ladrão, além de levar um cordão de Tite, ainda deu um "puxão de orelha" pela derrota da Seleção na Copa do Mundo, que pôs fim ao sonho do hexa.

Desde que chegou ao Brasil, após a eliminação da Seleção, Tite está recluso e passando um tempo com a família no Rio de Janeiro.

Em entrevista coletiva no dia 9 de dezembro, horas finais após a desclassificação, Tite confirmou sua saída como treinador da Seleção Brasileira.

Nomes como Dorival Júnior (sem clube), Fernando Diniz (Fluminense) e Abel Ferreira (Palmeiras) são alguns dos cotados para substituir Tite à frente da Seleção.

LEIA TAMBÉM: