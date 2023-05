Thiago Silva no Fluminense? Mulher de zagueiro diz que jogador não vai deixar o Chelsea

Mulher do jogador Thiago Silva, Isabelle Silva publicou nas suas redes sociais um vídeo no qual afirma que o atleta seguirá jogando no Chelsea. A declaração foi feita dias após o jornal britânico The Telegraph publicar que a atual direção do time de Silva não iria colocar obstáculos a um eventual retorno do atleta ao futebol nacional no meio do ano.

Foi especulado que o jogador poderia ser um reforço do Fluminense ainda em 2023. Isabelle Silva, no entanto, descartou a hipótese em vídeo publicado em sua conta no Instagram, logo após o empate do Chelsea com o Nottingham Forest no sábado.

"Eu queria agradecer a todos. Cada pessoa que veio até mim para um abraço, para uma música fora do estádio. Muito obrigado. Nós, minha família, meu marido, filhos e eu estamos muito felizes aqui em Londres, no Chelsea. Então, minha família e eu somos azuis, somos o Chelsea e vamos ficar. 'Go Blues!'.", diz Belle Silva, no vídeo.

Thiago afirma que deve cumprir contrato

Thiago Silva já declarou em entrevistas que irá seguir no Chelsea até o final do contrato. Ele renovou com o time britânico há cerca de 2 meses.

"Fica até chato para mim, mas tem dois meses que renovei com o Chelsea, se não me engano. Sempre cumpri meus contratos. Eu só não fico aqui se o Chelsea não me quiser para o ano que vem ou se o novo treinador que chegar não quiser que eu permaneça", disse o jogador durante entrevista ao canal de televisão ESPN.