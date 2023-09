The Best 2023: Sem Vini Jr, Fifa divulga finalistas ao prêmio de melhor do mundo; veja a lista

A Fifa anunciou nesta quinta-feira, 14, a lista de candidatos ao prêmio The Best, de melhor jogador do mundo. Também foi divulgado os concorrentes aos prêmio de melhor goleiro e treinador do ano, feminino e masculino. A cerimônia ainda não tem data confirmada.

A lista com 12 jogadores destaca a ótima temporada do Manchester City, campeão da Champions e Premier League. Ao todo seis jogadores estão entre os finalistas, que são: Haaland, Gundogan, Bernardo Silva, Rodri, Kevin De Bruyne e Julian Alvaréz.

Fique por dentro das últimas notícias no Telegram da Exame. Inscreva-se gratuitamente

A esperança era em Vinicius Jr do Real Madrid, porém o craque ficou fora. Messi e Mbappé, finalistas da Copa do Mundo do Catar, também estão na disputa do prêmio.

Essa é a sétima edição do prêmio com o atual nome. A premiação acontece de forma oficial desde 1991. Entre 2010 e 2015, a Fifa escolheu o melhor jogador do mundo em parceria com a revista France Football, organizadora da Bola de Ouro. Somando todos os troféus, Messi é quem mais foi premiado, com seis.

O atacante Karim Benzema, que não disputou a Copa por lesão, ficou com a Bola de Ouro. A premiação aconteceu em outubro do ano passado.

Veja os finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa

Julián Álvarez (Manchester City / Argentina)

Marcelo Brozović (Chelsea e Al-Nassr / Croácia)

Kevin De Bruyne (Manchester City / Bélgica)

İlkay Gündoğan (Manchester City e Barcelona / Alemanha)

Erling Haaland (Manchester City / Noruega)

Rodri (Manchester City / Espanha)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli / Geórgia)

Kylian Mbappé (PSG / França)

Lionel Messi (PSG e Inter Miami / Argentina)

Victor Osimhen (Napoli / Nigéria)

Declan Rice (West Ham e Arsenal / Inglaterra)

Bernardo Silva (Manchester City / Portugal)