'Terei 80 anos': José Mourinho ironiza prazos e recursos em processo contra o Manchester City

RESUMO | Em sua habitual postura irreverente e direta, o técnico português José Mourinho expressou ceticismo perante a imprensa europeia sobre o tempo de tramitação e conclusão do gigantesco processo envolvendo as acusações de violação financeira contra o Manchester City na Premier League.

As investigações judiciais envolvendo as violações das regras de fair play financeiro da Premier League pelo Manchester City continuam rendendo no meio do futebol europeu. Conhecido por não ter papas na língua, o técnico português José Mourinho, do Real Madrid, resolveu ironizar a lentidão e a complexidade burocrática dos tribunais esportivos ao comentar o andamento do caso.

Durante um bate-papo com a imprensa internacional, repercutido pelo jornal Corriere dello Sport, Mourinho abordou as perspectivas de uma punição ou absolvição do clube inglês, projetando um cenário de disputa jurídica que se estenderá por vários anos devido à longa cadeia de recursos previstos no regulamento.

O ceticismo de Mourinho com a justiça desportiva

Sem esconder o divertimento irônico com a situação, o treinador português colocou em dúvida a rapidez com que a Premier League e os tribunais independentes conduzem o processo:

"Manchester City? Prefiro rir um pouco disso. Acho que vamos chegar a uma conclusão, mas nós dois, que estamos na casa dos sessenta, teremos que ter a sorte de ainda estar aqui quando chegar o veredito final. Agora, vai sair uma sentença, depois um recurso… Eu terei 80 anos" — disparou o comandante.

As acusações contra o Manchester City envolvem centenas de supostas infrações às regras econômicas e fiscais da liga inglesa ao longo de mais de uma década. Como o procedimento prevê julgamentos em comissões independentes e amplas possibilidades de apelação em cortes superiores, a previsão de Mourinho ecoa o sentimento generalizado no futebol inglês de que o desfecho definitivo do caso ainda está longe de acontecer.

A gravidade do veredito: o peso das 114 condenações

O cenário político e esportivo da Premier League foi sacudido por um veredito histórico divulgado por uma comissão independente: o Manchester City foi considerado culpado em 114 das 115 acusações de infrações financeiras que pesavam contra o clube ao longo de um período de nove temporadas. O caso, que se arrastava há anos desde os vazamentos iniciais e a formalização das denúncias, transformou-se no maior escândalo regulatório da história moderna do futebol inglês.

O cerne do julgamento desvendou artifícios corporativos complexos destinados a inflar artificialmente as receitas do clube em mais de 900 milhões de libras (cerca de R$ 5,9 milhões). Além das fraudes contábeis e da ocultação de remunerações a atletas e comissões técnicas, a comissão independente pesou a mão sobre o clube por falta de cooperação ativa com as investigações conduzidas pela liga ao longo de quatro anos.

Qual foi a declaração de José Mourinho sobre o Manchester City?

O treinador ironizou a lentidão do processo de fair play financeiro da Premier League, afirmando que só verá uma decisão final quando tiver oitenta anos devido aos inúmeros recursos.

O que o Manchester City está enfrentando na justiça?

O clube foi condenado por violações das regras financeiras e de transparência da primeira divisão inglesa.

Por que o processo demora tanto tempo?

O rito processual prevê a passagem por comissões independentes e várias instâncias de recursos jurídicos e esportivos, estendendo os prazos por anos.