Temporada regular da NFL 2025 tem jogo no Brasil e Super Bowl em Santa Clara; saiba quando começa

A temporada regular da NFL de 2025 está marcada para começar no dia 4 de setembro, com o Philadelphia Eagles, atual campeão, recebendo o adversário no Lincoln Financial Field, em Filadélfia.

A temporada terá 18 semanas, durante as quais cada equipe disputará 17 jogos e terá uma semana de descanso, totalizando 272 partidas.

Super Bowl LX será no Levi's Stadium em fevereiro de 2026

O Super Bowl LX, que encerrará a temporada, está previsto para 8 de fevereiro de 2026, no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia. O evento promete reunir os melhores times e atrair a atenção mundial para o encerramento da temporada.

Brasil recebe segundo jogo oficial da NFL na Neo Química Arena

Um destaque especial para os fãs brasileiros é a realização do segundo jogo oficial da NFL no Brasil, que acontecerá em 5 de setembro de 2025, na Neo Química Arena, em São Paulo, com o confronto entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. Essa partida faz parte da expansão internacional da liga, que também terá jogos em Londres, Munique e Madri.

A presença da NFL no Brasil reforça o crescimento do esporte no país e a globalização da liga.

