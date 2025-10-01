Temporada 'rara' de jogadores faz audiência do beisebol crescer 21% nos EUA; entenda os números

A Major League Baseball (MLB) registrou crescimento significativo de audiência nesta temporada, impulsionada pelo desempenho de rebatedores que atingiram mais de 50 home runs, fenômeno não observado desde 2001.

Entre os destaques estão Aaron Judge (New York Yankees, 52 home runs), Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers, 55), Kyle Schwarber (Philadelphia Phillies, 56) e Cal Raleigh (Seattle Mariners, 60).

Crescimento da audiência

O programa “Sunday Night Baseball” da ESPN alcançou média de 1,83 milhão de espectadores, um aumento de 21% em relação a 2024, tornando-se a temporada mais assistida desde 2013, segundo o MarketWatch.

O crescimento também se refletiu em outras transmissões: jogos da MLB na Fox tiveram média de 2,04 milhões de espectadores - avanço de 9%, enquanto a MLB Network registrou alta de 21%, e a TBS/truTV cresceu 29%. Entre o público jovem-adulto - de 18 a 34 anos -, os aumentos foram ainda maiores: Fox (+5%), FS1 (+25%), ESPN (+12%), TBS (+74%) e MLB Network (+19%).

Jogadores e torcedores

Embora a temporada de 2025 não tenha quebrado recordes gerais de home runs, ela registrou o sexto maior total da história da MLB, com 5.650 home runs.

Além do aumento de audiência na TV, os estádios também registraram crescimento de público. A MLB recebeu 71,4 milhões de torcedores, superando os 71,3 milhões de 2024. Três dos quatro times com jogadores que ultrapassaram 50 home runs tiveram crescimento no público em relação ao ano anterior.

Além disso, a MLB aproveitou o aumento do interesse para assinar novos contratos de transmissão. A Netflix terá direitos exclusivos de streaming da partida de abertura da temporada 2026 entre Yankees e San Francisco Giants, além do Home Run Derby que acontece no All-Star Game.