Tem prorrogação nas oitavas de final da Copa do Mundo? veja regulamento

A Copa do Mundo do Catar chegou em sua fase decisiva. Duas partidas abrem as oitavas de final neste sábado, 3, e surgem dúvidas dos torcedores sobre o regulamento da competição na disputa eliminatória.

De acordo com o regulamento da Fifa, na fase mata-mata da competição as seleções se enfrentam em partida única e quem perder está eliminado da Copa.

Caso o jogo termine empatado após os 90 minutos mais acréscimos do árbitro, a decisão vai para a prorrogação, disputada em dois tempos de 15 minutos. Se o empate persistir depois de 120 minutos, a vaga será definida em uma disputa de pênaltis.

Durante a prorrogação cada equipe terá direito de uma substituição extra, além das cinco disponíveis no tempo normal. As regras são válida nas oitavas, quartas, semi, na final e na disputada pelo terceiro lugar.

Qual foi a última vez que o Brasil disputou prorrogação em uma Copa?

Na Copa do Mundo de 2014, a Seleção Brasileira empatou como Chile em 1 a 1 no tempo normal e a partida pelas oitavas foi para prorrogação. Nos dois tempos de 15 minutos a igualdade do placar persistiu e a vaga foi decidida nos pênaltis. Na disputa, o Brasil venceu por 3 a 2.

