Técnico do PSG confirma saída de Messi ao final da temporada; veja para onde vai o craque

O maior jogador argentino da atualidade, Lionel Messi, vai deixar o Paris Saint-Germain (PSG) no final dessa temporada. A notícia já havia sido espalhada por meio do jornalista italiano e especialista no mercado de jogadores, Fabrizio Romano, mas foi confirmada, hoje, pelo técnico do time, Galtier. A última partida do jogador pelo PSG será neste sábado, 3.

"Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história do futebol. Será a última partida de Leo no Parque dos Príncipes contra o Clermont", disse Galtier em coletiva de imprensa.

Pelo PSG, Messi fez 74 jogos, nos quais marcou 32 gols e 34 assistências. Conquistou também, por duas vezes, o Campeonato Francês e uma Supercopa da França.

Por que o Messi saiu do PSG?

Após as polêmicas do último mês e a viagem para Riade (Arábia Saudita), já não havia mais dúvidas de que o atacante não seguiria no time francês. O time inclusive suspendeu o atacante no início de maio, por prazo de duas semanas — resultado da viagem que Messi fez com a família para Riade. Rumores destacam que o relacionamento do jogador com o time já não andavam bem mesmo antes da viagem.

A próxima temporada será vivida por Messi, dessa forma, em outro clube. O contrato com o PSG se encerra oficialmente ao final desta temporada.

Para onde vai o Messi após o PSG?

O destino do jogador ainda é incerto, mas uma série de rumores já levantam suspensas sobre o novo time do argentino. Especialistas cogitam o retorno ao Barcelona, clube no qual Messi jogou por mais de uma década. Outros apontam que a empreitada no Oriente pode render — como foi com Cristiano Ronaldo — uma vaga no clube da Arábia Saudita.

Pelo PSG, Messi atuou em 71 jogos e fez 31 gols. Em 2022, o argentino também venceu o Campeonato Francês. No começo desse ano, levou a Supercopa da França.