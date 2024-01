Técnico do Miami Heat assina o maior contrato da história da NBA, com R$ 600 milhões em oito anos

O técnico Erik Spoelstra, renomado líder do Miami Heat, acaba de assinar contrato milionário com a equipe. Sendo duas vezes campeão da NBA com a equipe da Flórida, ele ganhará o total de US$ 120 milhões (equivalente a cerca de R$ 600 milhões, na cotação atual) durante de oito anos de serviços ao time.

O acordo representa um ganho anual estimado em cerca de US$ 15 milhões (ou R$ 75 milhões).

Apesar da impressionante quantia, Spoelstra ocupa o segundo lugar na lista dos técnicos mais bem pagos por ano na liga, já que está atrás somente do lendário Gregg Popovich, do San Antonio Spurs.

Popovich lidera a hierarquia salarial dos treinadores da NBA, obtendo o montante de US$ 19 milhões por ano (cerca de R$ 95 milhões), embora seu contrato tenha uma duração menor e valor agregado inferior.

Mesmo que Spoelstra ganhe menos anualmente do que Popovich, seu novo contrato representa o maior valor total já garantido a um técnico na história da NBA. Desde que assumiu o comando do Miami Heat em 2008, Spoelstra ajudou a equipe a conquistar o título por duas vezes (em 2012 e 2013), trabalhando com jogadores notáveis como LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh.

O técnico também conduziu o time a mais quatro finais da NBA, a última foi no ano passado, marcada por uma derrota para o Denver Nuggets de Nikola Jokic após uma emocionante trajetória "play-in", onde eliminaram os favoritos Milwaukee Bucks e Boston Celtics nos playoffs.

Ao longo de sua carreira, Spoelstra dirigiu o Miami Heat em 1.231 jogos na temporada regular da NBA, acumulando um respeitável histórico de 725 vitórias e 506 derrotas. Essa marca o coloca entre os 20 treinadores com maior número de vitórias na história da liga.

Atualmente, o Heat está classificado em quinto lugar na Conferência Leste, ostentando uma campanha de 21 vitórias e 15 derrotas.

Com 53 anos, Erik Spoelstra é o 20° treinador com mais vitórias na carreira em temporada regular (704) e o quinto em playoffs (109). O americano iniciou sua trajetória no esporte como coordenador de vídeos do Miami Heat, em 1995. Em seguida, trabalhou como assistente de Pat Riley, antigo treinador do Heat, por 13 anos até que ele assumisse o comando da equipe.